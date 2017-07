Auf der Staatsstraße zwischen Weidenberg und Warmensteinach im Landkreis Bayreuth kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall. Weil ein Motorradfahrer zu schnell fuhr, geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit einem Auto zusammen und verletzte sich dabei schwer. © NEWS5 / Holzheimer