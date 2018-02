Auf der extrem glatten Staatsstraße zwischen Auerbach und Ranna ist am Montagabend eine junge Auerbacherin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, am Auto entstand Totalschaden. Am Einsatzort mussten die Feuerwehren zur eigenen Sicherheit erst einmal streuen. Foto: Sven Zeilmann ©