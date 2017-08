Weidensees: Singen, gute Stimmung und ein kaltes Getränk

WEIDENSEES - Die Interessen des Damenstammtisches in Weidensees haben sich über die Jahre verändert. Die Frauen sind aber weitgehend dieselben geblieben.

Ob Entspannung im Wirtshaus oder zu Besuch in TV-Shows: Der Damenstammtisch Weidensees ist unternehmungslustig. Die Frauen treffen sich alle zwei Wochen. © Kerstin Goetzke



Vor 32 Jahren, als sich 21 Frauen aus Weidensees zusammengeschlossen haben, wollten sie von zu Hause raus, brauchten Abwechslung. "Wir waren jung, hatten überwiegend kleine Kinder und waren den ganzen Tag daheim. Der Anschluss an eine Kirchengemeinde mit Aktivitäten hat uns gefehlt", fasst es Gertrud Bauer (71) zusammen. In einem kleinen grünen Album mit Sternen haben sie und die anderen Stammtischlerinnen die offizielle Gründung und ihre ersten Treffen festgehalten. Der erste Eintrag lautet: "9.1.1985 Gründung – Erste gute Tat: Tratschen und warten auf bessere Einfälle." Und die kamen mit der Zeit.

Anfangs haben die Frauen gestrickt, gebastelt und sich über die Entwicklung ihrer Kinder unterhalten. Für die Kleinen haben sie im Ort einen Kinderfasching organisiert, damit etwas geboten wird. Der Spaß und die Gemeinschaft standen dabei im Vordergrund.

Über die Jahre wurde ihr Nachwuchs größer und die selbstgebastelte Deko in den Häusern immer mehr. So haben sich die Damen – zwischenzeitlich waren es einmal um die 30 – neue Aktionen für ihre Treffen überlegt, die bis heute alle zwei Wochen stattfinden. Ihr Wirken ist noch einen Schritt weiter Richtung Öffentlichkeit gegangen.

Vom Kinderfasching sind die dreizehn verbliebenen Damen mittlerweile auf den Seniorennachmittag umgestiegen: Den Nachmittag mit Programm organisieren sie immer in der Adventszeit für die ältere Generation im Dorf. Und mit Dekoration haben sie nur zu tun, wenn sie den Osterbrunnen des Ortes oder Tische beim Weidenseeser Weinfest schmücken. Ansonsten will der bunte Haufen sich einfach regelmäßig treffen, Spaß haben und auch mal feucht-fröhlich feiern. "Singen, Stimmung, Sekt", fasst es Nesthäkchen Nina Schaffer zusammen. Die 34-Jährige ist über ihre Mutter Lydia Weidinger (65) zum Stammtisch gekommen. Die Damen und ihr Treffen kennt sie schon von Klein auf. Bei ihrer Taufe haben die Frauen aufgehalten.

Doch sie ist nicht die einzige Junge im Bunde. Bianca Leinberger ist nur ein paar Jahre älter, aber ebenso begeistert von der Gemeinschaft. Sie ist über ihre Schwiegermutter Sylvia Hoffmann (57) zum Stammtisch gekommen. Normalerweise passt dann jemand anders zu Hause auf die Kinder auf. "Unsere Treffen sind dazu da, dass wir mal entspannen können", sagt die 39-Jährige.

Doch allzu viel Entspannung kann bei den Treffen nicht immer versprochen werden. Gemeinsam Kochen, Wandern und Weinfeste organisieren sind die einfacheren Unternehmungen der Frauen. Vor Kurzem waren sie bei der Fernsehsendung "Immer wieder sonntags" zu Besuch.

"Das war unser diesjähriger Ausflug", erklärt Lydia. Sie habe die Fahrt bei einem Reiseveranstalter gesehen, die Damen gefragt, ob sie Lust hätten daran teilzunehmen, und sie angemeldet.

Olga Deinzer hatte sogar ein Plakat dabei, welches sie mit ihrer Tochter bis in die Morgenstunden gebastelt hat: "Weidensees grüßt die Amigos", ist darauf zu lesen. Bei dem Ferngruß an das Musikerduo ist es nicht geblieben. Die 74-Jährige und ein paar andere haben sich bis zur Bühne durchgeschlagen und Fotos mit den Musikern gemacht.

Die Aufnahmen kursieren nun in der Whatsapp-Gruppe des Stammtisches. Der Großteil der Frauen ist per Smartphone vernetzt. Nur ein paar – wie das älteste Mitglied, die 77-jährige Gunda Kürzdörfer – werden per Telefon über die Treffen informiert.

Was der lustigen Runde allerdings fehlt, ist der Nachwuchs. Nina und Bianca sind seit gut zehn Jahren dabei, seitdem ist nichts mehr nachgekommen. Doch gerade der Altersunterschied mache die Gemeinschaft aus, findet Bianca.

Die Stammtischlerinnen helfen sich ungeachtet ihres Alters immer gegenseitig. Bei vielen verschiedenen Charakteren wird es außerdem nie langweilig, sind sich die Frauen einig. Ihnen falle immer etwas Neues ein, was sie unternehmen könnten: Sketche einüben, Minigolf spielen, grillen, Spieleabende veranstalten, Plätzchen backen für den Betzensteiner Weihnachtsmarkt.

Das Programm für das kommende halbe Jahr wollen sie in den nächsten Wochen festlegen. Orientierungsdatum ist immer die Weidenseeser Kirchweih, die vor kurzem stattgefunden hat. Als es darum geht, den nächsten Termin auszumachen, diskutieren sie kurz: "Da muss ich arbeiten" – "Da bin ich nicht hier" – "Wie wäre es mit.. ..?" – "Oder lieber.. ..?".

Doch am Ende schreibt eine von ihnen ein Datum in die Whatsapp-Gruppe. Alle werden versuchen, an dem Termin bei Lydia zu sein: Denn dann gibt es Lagerfeuer, Fotos, Pizza, Sekt, Spaß und viel Gelächter – das will Keine der Frauen verpassen. Deshalb wird der Termineintrag im Kalender heilig für sie sein.

