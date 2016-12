Weihnachten scheint gerettet

PEGNITZ - Die Weihnachtsgeschichte ist schon 2000 Jahre alt und trotzdem muss sie manchmal neu geschrieben werden. Heuer ist es wieder soweit, steht doch in der Asylproblematik derzeit nicht so sehr die Herbergssuche im Vordergrund, sondern eher die Sorge, eine sichere Unterkunft auch behalten zu dürfen.

„Hallo, meine Antwort für mich, ich bekommen, ist soo schlecht. Ich keine Chance, hier bleiben. Weiß nicht, was soll ich machen. Zwei Wochen habe Zeit, zwei Wochen später zurück nach Afghanistan. Weiß nicht, was soll ich machen.“ Die Sprachnachricht eines unbegleiteten Jugendlichen, die vor einer Woche mitten in der Nacht auf dem Handy aufgelaufen ist, raubt seinen deutschen Freunden in ihrer Dramatik den Schlaf. „Über ein Jahr wohnt er nun schon hier, hat mit uns Sport getrieben, und nun soll die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit binnen weniger Tage unwiderruflich erlöschen?“, meinen die Freunde.

Die Jugendlichen wurden einst überall fast euphorisch empfangen, nannte doch etwa auch Bürgermeister Uwe Raab die Jünglinge zwischen 16 und 17 Jahre als „den Anteil an Flüchtlingen, der das höchste Integrationspotenzial hat. Die Jugendlichen sollen über Schulbesuche und Ausbildungsgänge integriert werden.“

Auch der Betreuer war des Lobes voll: „Sie lernen schnell Deutsch. Ein offizieller Übersetzer wird nur für exakte Angaben zum Hilfsplan jedes Einzelnen benötigt. Dieser beinhaltet zum Beispiel den Schulbesuch, den Asylantrag und die Arbeitssuche.“

Seine Kollegin bedauerte damals, dass es immer noch zweieinhalb Jahre dauert, bis über einen Asylantrag entschieden ist: „Wir hoffen, dass es bald schneller zu den Interviews kommt,“ was jetzt auch geschieht. Was damals vielleicht überhört wurde, war die Aussage des Jugendamts: „Flüchtlinge aus Afghanistan haben keine Chance.“

Keine Schonfrist

Neue EU-Abkommen über die Abschiebung haben die Sachlage dramatisch verschärft. Sicher, Gesetze müssen umgesetzt werden, erschütternd aber ist, wie rigoros hier mit weitgehend auf sich allein gestellten jungen Leuten umgegangen wird – mit Fristen, bei denen nicht einmal die Weihnachtsfeiertage ausgenommen werden.

Die Freunde verzweifeln fast bei ihren spontanen Hilfeversuchen: Die Betreuerin ist in Urlaub, die Büros der zuständigen Vereine und kirchlichen Einrichtungen sind geschlossen. Eine Expertin, die selbst um das Bleiberecht eines Bekannten bangt, bringt es auf den Punkt: „Wenn nicht vor Weihnachten Widerspruch eingelegt ist, geht er.“

Wie aus dem Nichts heraus offenbart sich doch noch eine Möglichkeit für das schier Unmögliche: In Nürnberg gibt es eine Fachanwältin, aber die verlangt vorab 300 Euro Anzahlung. Dann braucht es vom Amtsgericht Bayreuth einen Beratungshilfeschein, macht noch einmal 249 Euro, und die Gerichtsverhandlung kostet zusätzlich. „Unter dem Strich kommen 1000 Euro zusammen, nur für den Widerspruch.“

Erneutes Bangen?

Die Freunde, die uneigennützig helfen wollen, zucken zusammen: „Bisher waren wir der Meinung, dass die Flüchtlinge nur von den Schleppern abkassiert werden?!“

Als schon Resignation aufkommt, meldet ein Betreuer, dass inzwischen hinter den Kulissen doch alles für einen fristgerechten Einspruch eingeleitet sei. Weihnachten scheint gerettet, aber in einem halben Jahr, zu Ostern, beginnt möglicherweise alles wieder von vorn. Dann allerdings in letzter Instanz.

