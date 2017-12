Weihnachtliche Leckereien lockten zum Markt

Besucher kamen in Scharen, um das Christkind und den Nikolaus zu sehen und um den Budenzauber zu genießen - vor 41 Minuten

BETZENSTEIN - Besonders weihnachtliche Stimmung ist beim Weihnachtsmarkt aufgekommen. Duft von Leckereien wie Gegrilltem, Glühwein oder Waffeln lockten die Besucher scharenweise auf den Weihnachtsmarkt. Das winterliche Wetter mit Schnee sorgte außerdem für eine vorweihnachtliche Atmosphäre.

Die kleinen Betzensteiner konnten dem Christkind beim Weihnachtsmarkt ganz nah sein. Mit dem Nikolaus hat es Geschenke verteilt. © Foto: Eva Schmidt



Zum ersten Mal fand in diesem Jahr zu Beginn des Adventsmarktes ein Familiengottesdienst statt, den Pfarrer Ulrich Böhm mit den Kindern des Michaelis-Kindergartens vorbereitet hatte. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde der diesjährige Weihnachtsmarkt am frühen Nachmittag eröffnet.

Einige Stände stellten verschiedene Werkarbeiten und weihnachtliche Dekorationen wie beispielsweise Holzkrippen aus, andere boten diverse Leckereien an: im Gemeindehaus wurden neben Kaffee, Kuchen und Pralinen auch Weihnachtsgrußkarten des EC Betzenstein verkauft, die diesjährigen Betzensteiner Konfirmanden haben selbstgemachte Waffeln sowie Kinderpunsch angeboten. Auch der herzhafte Hunger wurde gestillt, indem Bratwürste verkauft wurden.

Spiel und Spaß

Auch für Spiel und Spaß für die Kinder wurde gesorgt, indem der Michaelis-Kindergarten das traditionelle Kerzentauchen für Kinder bereitstellte und der Förderverein für Spielplätze mit Kugelwerfen und Zuckerwatte für gute Laune sorgte.

Der Höhepunkt des Marktes war der Auftritt des Christkinds Ann-Sophie Ondrusek (wir berichteten), welches seinen Prolog am Brunnen aufsagte. Obwohl die himmlische Botin aufgrund des Wetters nicht mit der Kutsche kommen konnte, sorgte sie bei allen für Begeisterung. Im Anschluss daran wurden zusammen mit dem Nikolaus Jürgen Heidt kleine Päckchen mit Süßigkeiten an die anwesenden Kinder verteilt.

Musikalisch wurde der Betzensteiner Weihnachtsmarkt zum einen vom Posaunenchor und zum anderen vom Schulchor der Grundschule Betzenstein/Plech begleitet.

evs