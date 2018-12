Weihnachtsmuffel: Das ist in den nächsten Tagen los

Konzerte, Partys, Sport und besondere Führungen: da sollte für jeden etwas dabei sein - vor 36 Minuten

BREITENLESAU/TROCKAU - Endlich ist es so weit, endlich ist Weihnachten. Was vielen Kindern wie Erwachsenen ein Leuchten in die Augen zaubert, geht Weihnachtsmuffeln auf die Nerven. Deshalb sollen an dieser Stelle ein paar Veranstaltungen und Freizeittipps vorgestellt werden, die so gar nichts mit der Geburt Jesu zu tun haben. Ein Überblick über Termine in der Region:

Wer keine Lust auf Weihnachten hat, sondern lieber rund um Pegnitz feiern geht, sollte sich diese Tipps anschauen. © dpa (Symbolbild)



Wer keine Lust auf Weihnachten hat, sondern lieber rund um Pegnitz feiern geht, sollte sich diese Tipps anschauen. Foto: dpa (Symbolbild)



Ruhiger, aber bestimmt auch schön, wird die ewige Anbetung mit anschließender Lichterprozession in Gößweinstein am Mittwoch, 26. Dezember. Start ist um 17 Uhr in der Basilika. Gleichzeitig startet der Fackelzug im Vorhof der Burg Rabenstein zur Sophienhöhle, wo im unterirdischen Tropfsteingebilde das Sonderprogramm "Sophie at Night" — ausgeleuchtet und musikalisch untermalt – Besucher anlockt. Dabei sind warme Kleidung und festes Schuhwerk wichtig. Anschließend gibt es im Burgsaal etwas zu essen. Hier gibt es weitere Infos.

Wer es gerne sportlich hat, kann sich ab 18 Uhr das Auswärtsspiel der Pegnitzer Eishockeyspieler anschauen: Sie treten am 2. Weihnachtsfeiertag gegen den EHC Königsbrunn an. Und auch zwischen den Jahren ruhen sie nicht: Am Freitag, 28. Dezember, empfangen sie daheim den ERV Schweinfurt um 19.30 Uhr.

Bereits zum fünften Mal findet im Musik-Center Trockau das Rock- und Metal-Festival Dämonentanz statt, welches die Speichersdorfer Band Hämatom veranstaltet. Mit dabei sind unter anderem die maskierten Musiker der tschechischen Band Dymytrym, Beyond the Black aus Mannheim und Freedom Call aus Nürnberg. Auch die Metal-Coverband Justice wird auftreten. Einlass ist am Mittwoch, 26. Dezember, um 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Sportliches Programm

Weil Sport nach der plätzchenreichen Weihnachtszeit in der Regel auch nicht schadet, ist ein Besuch des MSC-Wintertrainings in der neuen Turnhalle der Pegnitzer Realschule eine Option: Weit weg von Braten, Klößen und anderen Leckereien bereiten sich Zweiradfahrer, und diejenigen, die es werden wollen, auf die neue Saison vor: Koordination, Balance und funktionelles Training stehen unter anderem auf dem Plan. Los geht es am Donnerstag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr. Über Kosten und weitere Termine berät der MSC.

Eine halbe Stunde später spielen die Basketballer von Medi Bayreuth in der Oberfrankenhalle gegen die EWE Baskets Oldenburg.

Damit man zwischen den Jahren selbst nicht nur fit, sondern auch sicher ist, gibt es am Donnerstag, 27. Dezember, eine Erwachsenenführung, die sich mit den Rauhnachtsbräuchen beschäftigt. Mit Fackeln und Räucherwerk sollen böse Geister vertrieben werden. Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Kaiserpfalz in Forchheim. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon (0 91 91) 71 43 26.

Mischplatten-Party statt Weihnachtskonzert

Musikalisch wird es am Freitag, 28. Dezember, ab 19 Uhr wieder. Während manche Veranstalter die letzten Weihnachtskonzerte über die Bühne bringen, feiert der SV Bronn eine Mischplatten-Party im Sportheim. Auflegen wird DJ Wizzard Skywalker die Schallplatten, die Gäste mitbringen können.

Für Nachtaktive bietet sich auch die Nachtwächterführung in Pottenstein an: Ab 19 Uhr erklärt Thomas Büttner unter anderem, warum die Pottensteiner als Esel bezeichnet werden, und zieht mit den Gästen durch die dunklen Gassen des Felsenstädtchens. Anmeldung und Infos unter der Rufnummer (01 57) 52 71 33 10.

KERSTIN GOETZKE