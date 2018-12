Weihnachtsstress beim EVP: Fünf Spiele in zehn Tagen

Ice Dogs empfangen am Wochenende erst Aufsteiger Bad Kissingen, dann Absteiger Miesbach - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Kurz vor dem Weihnachtsfest steht für die Ice Dogs noch ein Doppel-Heimspielwochenende in der Bayernliga an. Am Freitag kommt es gegen den Aufsteiger EC Bad Kissingen zum ersten fränkischen Heimderby dieser Saison, am Sonntag gastiert der Oberliga-Absteiger Miesbach.

Ob die Ice Dogs im Rückspiel gegen den EC Bad Kissingen auch jubeln können? © EVP

Ob die Ice Dogs im Rückspiel gegen den EC Bad Kissingen auch jubeln können? Foto: EVP



Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz — EC Bad Kissingen (Freitag, 19.30 Uhr) - Der Aufsteiger aus Unterfranken steht aktuell auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz. Mit dem wohl gefährlichsten Sturm der Liga, mit Anton Seewald (41 Scorerpunnkte), Anton Zimmer (34) und Mikhail Nemirovsky (34), zeigen die Wölfe nicht nur vorne ihre Stärke. Auch im Tor steht mit Benjamin Dirksen, vor der Saison vom Ligarivalen Schweinfurt gekommen, ein Garant für den Erfolg.

Im Hinspiel fanden die Ice Dogs zu keinem Zeitpunkt des Spiels ein Mittel gegen die schnell-kombinierenden Kissinger und verloren somit verdient mit 2:9. Trotzdem will die Mannschaft von Trainer Josef Hefner nach dem Punktgewinn in Dorfen vom vergangenen Sonntag an ihre dortige Leistung anknüpfen und zuhause den ersten Heimsieg der Saison einfahren.

EV Pegnitz — TEV Miesbach (Sonntag, 17.30 Uhr) - Den bislang einzigen "Dreier" der Saison konnte der EVP gegen den TEV Miesbach einfahren, der am Sonntag in Pegnitz gastiert. Der Oberliga-Absteiger steht momentan auf dem neunten Platz und hat mit nur zwei Punkten Rückstand auf Passau gute Chancen, noch den achten Platz und somit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zu erreichen.

Im Hinspiel überzeugten die Ice Dogs spielerisch und vor allem kämpferisch als Mannschaft, in der Roman Navarra mit seinen drei Treffern und ein glänzend aufgelegter Julian Bädermann den Ausschlag für den Erfolg gaben. Wenn der EVP diese Leistung wiederholen kann, ist auch im Heimspiel ein Erfolg möglich. Die Oberbayern verfügen mit Bohumil Slavicek (letzte Saison noch in Landsberg aktiv) und dem Neuzugang Tomas Rousek (Waldkraiburg) über zwei starke Einzelspieler in einem ansonsten ausgeglichenen Kader.

Vorbereitung auf die Abstiegsrunde

Generell verläuft die Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren beim EV Pegnitz alles andere als besinnlich. Vielmehr sind die Ice Dogs gut beraten, wenn sie die fünf Spiele in zehn Tagen als Vorbereitung auf die anstehende Abstiegsrunde sehen.

Nach dem Doppel-Heimspielwochenende müssen die Hefner-Schützlinge am zweiten Weihnachtsfeiertag in Königsbrunn antreten, ehe am Freitag, 28. Dezember, der ERV Schweinfurt gastiert. Zum Jahresabschluss müssen die Pegnitzer schließlich am Sonntag, 30. Dezember, noch in Geretsried antreten.

jb/rr