Weiterer Wechsellader für die Waischenfelder Feuerwehr

Zahl der Container rechtfertigt ein weiteres Fahrzeug - Eigenanteil für die Stadt: 45.000 Euro - vor 27 Minuten

WAISCHENFELD - Die vom Waischenfelder Stadtrat vom Grundsatz her beschlossene, mit einem Förderantrag verbundene Anschaffung eines zweiten Trägerfahrzeuges für das im Gerätehaus Waischenfeld installierte Wechselladersystem des Landkreises Bayreuth geht nach dem Zweiten Bürgermeister Thomas Thiem (CSU) in die nächste Runde.

Die Wechsellader-Fahrzeuge haben sich bei den Feuerwehren im Landkreis Bayreuth bewährt. © Foto: Feuerwehr Pegnitz



Die Wechsellader-Fahrzeuge haben sich bei den Feuerwehren im Landkreis Bayreuth bewährt. Foto: Foto: Feuerwehr Pegnitz



Bekanntlich sind bei der Stützpunktfeuerwehr Waischenfeld bereits drei Abrollcontainer – für schwere technische Hilfeleistungen, für Sturm- und Katastrophenschutz sowie für die AB-Unterkunft – stationiert. Hinzu kommt noch der Behälter für Hochwasserschutz, dessen Finanzierung durch den Freistaat erfolgt und dessen Rückkehr nach erfolgter Reparatur bevorsteht.

Ab der Anzahl von vier Abrollcontainern, so Thomas Thiem, wird ein zweites Trägerfahrzeug gefördert. Zu den Kosten von 195 000 Euro muss die Kommune nach Abzug der staatlichen Zuwendungen noch 45 000 Euro als Eigenanteil aufbringen. Das vom BRK-Kreisverband Bayreuth federführend für die Anschaffung von insgesamt sechs Fahrzeugen in der Region vorgenommene Ausschreibungsergebnis liegt inzwischen vor.

Extreme Belastungen

Von der Waischenfelder Feuerwehrführung wurden im Vorfeld noch Optionen für kleinere Veränderungen bei der Bestellung eingebracht, die letztlich sogar eine Einsparung ergaben. Hierzu gehört die selbst geplante Überführung des Fahrzeuges. Bei der gemeinsamen Ausschreibung wurden, so der Zweite Bürgermeister, Top-Konditionen erreicht. Waischenfelds Dritter Bürgermeister Kurt Neuner (BBN) wies auf die für die Feuerwehr extremen Belastungen durch die verstärkt auf sie zukommenden Aufgaben hin. "Deshalb sollten wir den Hut ziehen", so Thiem. Einstimmig beschloss der Stadtrat, den Auftrag für die gemeinsame Bestellung durch den BRK-Kreisverband an die beteiligten Firmen MAN und Zinner zu erteilen.

Antrag für Förderung

Die Gesamtkosten der von der katholischen Pfarrgemeinde geplanten Sanierung des Kirchplatzes belaufen sich laut des Zweiten Bürgermeisters Thomas Thiem auf 245 000 Euro. Zu der knappen Viertelmillion Euro wird die Stadt in Form der Antragstellung im Rahmen der Städtebauförderung ihren Anteil beitragen.

Die Sanierung betrifft einen öffentlich gewidmeten Platz der Pfarrgemeinde. Als Ergänzung für die zuwendungsfähigen Kosten werden aus der Städtebauförderung 60 Prozent staatliche Zuwendungen erwartet. Seitens der Kirche werden 15 Prozent als Eigenmittel beigesteuert. Für die Stadt Waischenfeld wird sich der Kostenanteil bei voraussichtlich 83 000 Euro bewegen. Einstimmig billigte das Gremium den Förderantrag.

DIETER JENSS