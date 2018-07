Weltmeister zu Gast bei Freunden in Auerbach

Delegation der französischen Partnerstadt Laneuveville war zu Besuch — Trikot mit zwei Sternen als Geschenk - vor 1 Stunde

AUERBACH - Altstadtfest, Ausflug und Kultur erlebte am Wochenende eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Laneuveville devant Nancy in der Oberpfalz. Und auch "König Fußball" kam – wenige Tage nach dem WM-Sieg der Franzosen – nicht zu kurz.

„Die Deutschen mögen Tennis lieber als Fußball“, sagte Joachim Neuß, feierte aber dennoch gerne mit Serge Bouly (l.) den französischen WM-Sieg. Foto: Foto: bg



"On est les champions" stimmte Bürgermeister Serge Bouly schon beim Empfang am Freitagabend auf der Hohen Tanne immer wieder an und schwenkte dabei begeistert seinen blau-weiß-roten Schal der "équipe tricolore". Das Geschenk, das Amtskollege Joachim Neuß für ihn dabei hatte, toppte den Seidenschal. "Da wird unser Enkelsohn sehr neidisch sein", kommentierte Boulys Frau Michelle, nachdem der Auerbacher Rathauschef ein Frankreich-Trikot ausgepackt hatte. Über der Rückennummer 10, die normalerweise der neue Superstar im Team der Franzosen, Kylian Mbappé, trägt, stand "Bouly". Und vorne waren zwei Sterne für zwei gewonnene Weltmeisterschaften eingestickt.

"Ein solches Trikot gibt es noch nicht auf dem Markt", erklärte Neuß. Er habe es daher bei Regens Wagner mit dem zweiten Stern ergänzen lassen. Serge Bouly freute sich sichtlich: "Ich heiße jetzt Mbouly." Der Auerbacher Rathauschef hatte zuvor mit einem Augenzwinkern angedeutet, dass sich Deutschland sehr verändert habe: "Wir haben kein Interesse mehr an Fußball, sondern eher an Damen-Tennis."

36 Bürger waren aus Laneuveville angereist, fünf davon beteiligten sich zum ersten Mal an einer Fahrt nach Auerbach. Neun Stunden hatte die Busfahrt gedauert, da Staus und Baustellen den Weg säumten. Bewusst waren die Gäste aus Lothringen in diesem Jahr zum Altstadtfest eingeladen worden. Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins OPLA, der beim Bürgerfest einen Crêpes-Stand betreut, hatten somit viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Neuß zeigte sich dankbar für die Organisation durch den Verein. Für Samstag war eine Fahrt nach Kehlheim mit Schifffahrt zum Donaudurchbruch und zum Kloster Weltenburg geplant. Wegen Niedrigwassers im Fluss ging es stattdessen von Kehlheim aus in Richtung Altmühltal. Eine französische Führung gab es im Hundertwasser-Turm in Abensberg. Bei den anderen Programmpunkten dolmetschte OPLA-Vorsitzende Sabine Gaston gewohnt souverän. Am Samstagabend trafen sich Deutsche und Franzosen – viele waren privat untergebracht, einige übernachteten in Königstein – auf dem Altstadtfest. Gut, dass die Stadt einige Biertische für die Gäste hatte eindecken lassen, sonst wären die Plätze wohl schon besetzt gewesen.

Viele Freundschaften

Den Sonntagvormittag verbrachte die Delegation in Michelfeld. Luitpold Dietl zeigte die Schönheiten der Asamkirche. Anschließend wurde die Gruppe von Regens-Wagner-Chef Peter Miltenberger empfangen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen fuhren die Gäste wieder nach Laneuveville zurück. Franzosen und Deutsche haben viele Freundschaften geschlossen. Einige Gäste übernachten seit vielen Jahren bei den gleichen Familien. Alle freuen sich bereits auf ein Wiedersehen in 2019 in Laneuveville.

