Welttag des Theaters: Lebensfülle auf Bühne

HOLLFELD - Welttag des Theaters: Jan Burdinski, Intendant des Fränkischen Theatersommers spricht über die Faszination Theater.

Jan Burdinski, Intendant des Fränkischen Theatersommers, liebt die Bretter, die die Welt bedeuten. © Foto: privat



"Das Theater ist sowohl für Zuschauer als auch Akteure existenziell", so Burdinski. Denn dabei stehe vor allem die menschliche Existenz im Vordergrund. Befindlichkeiten wie Träume, Utopien und Gefühle werden auf der Bühne zum Ausdruck gebracht. Burdinski beschreibt das Theater als Labor, denn es können fast alle Situationen durchgespielt werden. "Ein anderer, bekannter Vergleich ist das Theater als der Spiegel der Welt. Die Zuschauer sitzen auf der einen Seite des Spiegels und beobachten das Geschehen auf der anderen."

Wichtig ist ihm, dass die Zuschauer mit allen Sinnen angesprochen werden. Theater sei eine sinnliche Kunst. Fühlen, Denken, Lachen. Den Zuschauer zum Lachen bringen, das sei wichtig, so der 66-Jährige. Und dafür sorgen nicht nur die Schauspieler. "Das Theater führt viele verschiedene Künste zusammen", so der Theatermacher. "Nicht nur Schauspiel und Literatur spielen eine Rolle, auch Musik und Tanz kommen vor." Bühnen- und Kostümbildner, Ton- und Lichttechniker sind außerdem für das Theater unverzichtbar.

Es sei eine vielseitige Kunstform und drehe sich immer um den Menschen. "Das Theater ist keine Ein-Mann-Show, erst im Team kann es Menschen bewegen und etwas bewirken", sagt der erfahrene Schauspieler. "Das Theater lebt vom Teamgeist und dem Ensemble."

Burdinski vergleicht das Theater mit einem Vertrag zwischen Zuschauer und Akteuren. Die Zuschauer nehmen sich eine kleine Auszeit und gönnen sich durch den Besuch im Theater etwas Luxus. Dass die Zuschauer daher mit gewissen Erwartungen kommen, welche die Schauspieler erfüllen sollen, ist für Burdinski klar.

Woher das Theater kommt und wie es entstanden ist, weiß der Intendant: Die Anfänge wurden in Griechenland gemacht. "Dort entstand es Hand in Hand mit der Demokratie." Daher findet er, dass es eine Kunst der freien Gesellschaft ist. Obwohl er betont, dass auch unfreie Gesellschaften interessante und kulturell wertvolle Theater haben. Diese müssten sich jedoch im Untergrund halten und könnten nicht offen spielen. Das Theater lebt von der freien Kommunikation.

Seine Faszination fürs Theater gibt er auch an die ganz Kleinen weiter. Kinder könnten durch das Theater in ihren Kompetenzen gefördert werden. Auch die sprachliche Ausbildung werde gefördert. "Wir nutzen logopädische Übungen. Kinder sind erstaunt, was sie mit ihrer Zunge, dem Mund und ihrer Stimme alles machen können", sagt Burdinski. Das alles zusammen macht für ihn die Faszination Theater aus.

Ein Leben ohne Theater — das kann er sich schon vorstellen, sagt er und lacht. Möchte er aber nicht. "Für manche Kollegen ist es sehr schlimm in Rente zu gehen." Wenn jemand die Bühne für immer verlässt, ist das eine große Sache. Burdinski sagt, dass das Schöne am Theater sei, dass man bis ins hohe Alter seine Fähigkeiten erweitern und verbessern könne. "Jeder kann selbst entscheiden, wann er aufhören möchte. Ich selbst möchte möglichst lange aktiv sein." Seit 45 Jahren und am liebsten noch viel länger.

ANNIKA ENDRES