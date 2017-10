Weniger Schadstoffe in Auerbachs Grundwasser

Kontaminierung rund um die frühere Reinigung Novetta bleibt aber ein Problem — "Noch mehrere Jahre" - vor 1 Stunde

AUERBACH - Eine in der Tat "never ending story", also eine unendliche Geschichte, ist die Sanierung des kontaminierten Grundwassers rund um die frühere Reinigung Novetta. Obwohl die Schadstoffe seit über zwei Jahren über eine Stripanlage gefiltert werden, wurden an einer Messstelle in der Oberen Vorstadt weiter steigende Werte festgestellt.

In einem Blumenbeet ist die Grundwassermessstelle gut versteckt. Das Wasser aus dem Schacht wird künftig zur Reinigung in die Stripanlage gepumpt. © Brigitte Grüner



Das Landratsamt Amberg-Sulzbach koordiniert die Maßnahmen und hat deshalb schnell reagiert: Momentan werde diese Grundwassermessstelle P 3 an die Sanierungsanlage angeschlossen, erklärte Pressesprecherin Christine Hollederer. "Die Schadstoffgehalte an P 3 sind verglichen zu den Werten vor der Sanierung deutlich angestiegen und bewegen sich aktuell relativ konstant in einem Bereich zwischen 500 und 1500 Mikrogramm pro Liter." Der ergiebige Abstrompegel P 3 wird deshalb ab sofort in die Sanierung einbezogen.

Um dies möglich zu machen, musste eine Pumpleitung von der Messstelle aus zur Stripanlage verlegt werden. Dazu wurde der Gehweg zwischen den Anwesen Waldmann und Rupprecht aufgemacht, die entsprechende Leitung eingezogen und danach wieder gepflastert. Entdeckt wurden die erhöhten Werte in P 3 bei einer der regelmäßigen Kontrollen. Wie die Sprecherin des Landratsamtes mitteilte, werden die drei Sanierungspegel der Bodenluft-Absaugung und die fünf Grundwassersanierungspegel aktuell alle zwei Monate beprobt und durch fachkundiges Personal überwacht. Dieser Zeitraum wird künftig ausgeweitet und die Beprobung soll nur noch vierteljährlich erfolgen. Die Schadstoffkonzentration ist inzwischen leicht rückläufig. Dennoch müssen Bodenluft und Grundwasser noch lange saniert werden.

"Eine Abschätzung ist nur sehr schwer möglich, wir gehen aber noch von einigen Jahren aus", macht Christine Hollederer deutlich. Die Grundwasser-Entnahme sei so eingestellt, dass der gesamte kontaminierte Bereich erfasst und damit gesichert werde. Unbelastetes Grundwasser aus der näheren Umgebung werde nur erfasst, soweit es sich nicht verhindern lasse.

Seit dem Beginn der Sanierung wurden durch den Landkreis Amberg-Sulzbach rund 1,6 Millionen Euro aufgewendet. Seit 2009 unterstützt die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) das Projekt mit einem Anteil von 75 Prozent. Grund für die Sanierungsmaßnahmen ist die Verunreinigung des Untergrunds mit Rückständen aus einer früheren chemischen Reinigung, die neben der Bulag im Betriebsgebäude an der Bahnhofstraße angesiedelt war.

Im Garten der Polizeidienststelle steht dieser Container, in dem sich die Stripanlage befindet, die belastetes Grundwasser reinigt. © Brigitte Grüner



Seit 2005 wurden auf dem früheren Firmengelände und in den angrenzenden Straßen Bohrungen gesetzt, um dort regelmäßig das Grundwasser untersuchen zu können. Vor zwei Jahren wurden die Maßnahmen des Landratsamtes Amberg-Sulzbach zur Sanierung der Untergrundverunreinigung um eine Anlage zur Sanierung des Grundwassers erweitert. Diese wurde im Juli 2015 offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Bodenluft wird saniert

Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen zur Abgrenzung der Untergrundverunreinigung wird durch das Landratsamt schon seit dem Jahr 2009 auf dem Gelände eine Anlage zur Sanierung der Bodenluft betrieben, um einer weiteren Schadstoffverfrachtung in tiefere Bodenschichten entgegenzuwirken. Im Zuge der Erkundungsmaßnahmen wurde allerdings neben der schon länger bekannten Bodenverunreinigung auch eine Belastung des Grundwassers festgestellt, das seit Sommer 2015 mit Hilfe einer Stripanlage gereinigt wird. Das belastete Wasser wird dazu aus einem Brunnen entnommen und zum Kopf der Anlage gepumpt. Die leichtflüchtigen Lösemittel gehen vom Wasser in die Luft über, das heißt sie werden "ausgestript" oder "desorbiert" und nach oben ausgetragen. Die Abluft verlässt die Stripanlage am Kopf und wird nachgereinigt, wobei Tropfenabscheider die Wassertropfen zurückhalten.

Die Grundwassersanierungsanlage wurde auf dem Gelände der Polizeiinspektion Auerbach, das unmittelbar an die früheren Fabrikgebäude angrenzt, errichtet. Acht Grundwasserpegel wurden über eine neue Druckleitung an die Sanierungsanlage angeschlossen. Zudem wurde eine Druckleitung zum Ableiten des gereinigten Grundwassers zum Regenwasserkanal im rund 450 Meter entfernten Neumühlweg gebaut. Die Überwachung der Anlage und des Sanierungsverlaufes erfolgt durch ein Planungsbüro aus Sulzbach-Rosenberg.

BRIGITTE GRÜNER