Weniger Unfälle durch Tempolimits im Ahorntal

Nicht überall im Landkreis Bayreuth werden jedoch Beschränkungen der Geschwindigkeit akzeptiert - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die Sicherheitslage im Landkreis ist durchweg erfreulich, entwickeln sich hier doch die Fallzahlen im Gegensatz zu anderen Gebieten in vielen Bereichen durchweg positiv. Die Polizei führt das nicht zuletzt auf ihre Arbeit und auf Tempobeschränkungen wie etwa im Ahorntal zurück.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung am Poppendorfer Berg stößt bei den Pendlern aus dem Ahorntal auf wenig Verständnis. Sie möchten schneller unterwegs sein, doch die Polizei verweist auf sinkende Unfallzahlen. © Foto: Archiv/Ralf Münch



Die Geschwindigkeitsbeschränkung am Poppendorfer Berg stößt bei den Pendlern aus dem Ahorntal auf wenig Verständnis. Sie möchten schneller unterwegs sein, doch die Polizei verweist auf sinkende Unfallzahlen. Foto: Foto: Archiv/Ralf Münch



Nicht immer stoßen solche Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Gegenliebe in der Bevölkerung. Kreisrat Paul Lindner (CSU) aus Eichenbirkig fasste die anhaltende Kritik aus dem Ahorntal im Kreistag zusammen: "Für Tempo 40 und 60 oberhalb von Poppendorf sowie zwischen Volsbach und Glashütten hat niemand Verständnis."

Pendler sind genervt

Vor allem Pendler, die tagtäglich auf diesen Strecken unterwegs sind, würden darin eine Schikane sehen. Die Polizei solle lieber an Schulbus-Haltestellen in Kirchahorn oder Waischenfeld kontrollieren, wo er als Omnibusfahrer selbst schon Lastwagen mit 83 Sachen durch den Ort habe rasen sehen.

Der Pegnitzer Polizeichef Roland Schmitt konterte, dass in den genannten Orten durchaus Radarkontrollen durchgeführt würden, nicht nur auf freier Stecke. Er selbst habe schon wiederholt daran teilgenommen.

Hauptkommissar Edgar Schock aus Bayreuth konnte den Erfolg des Tempolimits und der Überwachung mit eindrucksvollen Zahlen belegen: So ist etwa auf der Staatsstraße 2185 zwischen Glashütten und Volsbach seit 2014 die Zahl der Unfälle insgesamt von 19 auf sechs und die mit Beteiligung von Motorradfahrern von sechs auf nur mehr zwei gesunken. Waren vor zwei Jahren noch elf Verletzte zu beklagen, so waren es 2016 nur mehr drei. Das sind für Polizei und Landratsamt Argumente genug, um am harten Tempolimit festzuhalten.

Häufig ist Wild beteiligt

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis insgesamt ist nach einem kontinuierlichen Anstieg von 2164 im Jahr 2013 auf 2543 im Jahr 2015 zuletzt erstmals wieder auf 2478 zurückgegangen. Interessant ist dabei, dass an 46 Prozent oder knapp 1100 Unfällen Wild beteiligt war, allen voran Rehe. Laut Roland Schmitt liegt das daran, dass vor allem nachts auf vermeintlich freien Straßen wie wild gerast werde. Taucht dann plötzlich vor einem im Scheinwerferlicht ein Tier auf, gebe es kein Ausweichen mehr.

Die Zahl der Unfalltoten bewegt sich seit Jahren im einstelligen Bereich. 2016 mussten sieben Menschen ihr Leben lassen, im Jahr vorher drei. Wie sehr sich hier der bessere Ausbau der Straßen und die höhere Sicherheit in den Fahrzeugen auswirken, zeige, dass etwa im Jahr 1979 noch 51 Tote im Straßenverkehr zu beklagen waren. Die Zahl der Verletzten bewege sich seit Jahren knapp über 300.

An knapp acht Prozent der Unfälle seien Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren beteiligt, wobei diese Altersgruppe nur zur Hälfte an den Karambolagen schuld seien. Wenn Senioren dagegen an Unfällen beteiligt sind, seien sie zu 65 Prozent auch die Verursacher. Lediglich 30 Verkehrsunfälle seien auf Alkoholeinfluss zurückzuführen, Tote waren dabei in keinem Fall zu beklagen. Die Zahl der Motorradunfälle im Landkreis hat sich von 68 im Jahr 2014 auf 48 reduziert.

Hohe Aufklärungsquote

Was die Kriminalität anbelangt, muss die Polizei alljährlich in etwa 3000 Fälle bearbeiten, wobei die Häufigkeitszahl je 100 000 Einwohner im Landkreis Bayreuth mit 2979 Fällen deutlich niedriger liegt als etwa in Oberfranken (4579) oder gar in Bayern (4785). Gleichzeitig liegt hier die Aufklärungsquote mit 73,1 Prozent deutlich über der in Bayern (65,9).

Waren 2015 noch 376 Fälle mit Beteiligung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu registrieren, so sank diese Zahl inzwischen auf 194, wobei hier schon als Vergehen zu Buche schlägt, wenn jemand ohne Aufenthaltsgenehmigung angetroffen wird.

Bei den Eigentumsdelikten sei querbeet ein deutlicher Rückgang festzustellen, wobei die Schwerpunkte eindeutig entlang der Autobahn liegen, während in weiten Bereichen der Fränkischen Schweiz in dieser Hinsicht "weiße Flecken" zu sehen seien. 2016 entfielen von 572 Delikten lediglich 27 auf Büros und Gaststätten. Dazu waren 42 Fälle von Ladendiebstahl zu verzeichnen.

Wenn sich zuletzt die Zahl der Fahrzeugentwendungen auf acht verdoppelt habe, so sei das noch nicht besorgniserregend. Nach einem Anstieg der Wohnungseinbrüche von 25 im Jahr 2014 auf zuletzt 40 habe die Polizei schwerpunktmäßig ihre Kontrollen verstärkt, was einen deutlichen Rückgang der Fälle seit November zur Folge habe.

Bei der Gewaltkriminalität, bei Rauschgiftdelikten oder bei der Beteiligung von Ausländern an Straftaten bewegen sich die Zahlen seit Jahren im gleichen Rahmen.

In einem Segment allerdings musste die Polizei zuletzt deutliche Steigerungsraten verzeichnen: Fielen 2013 noch 770 Einsatzstunden bei der Begleitung von Schwertransporten im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftanlagen an, so waren es in den Folgejahren bis zu 1655 Stunden, weil pro Transport bis zu fünf Streifenwagen abgestellt werden müssten.

Nachdem die Anlagen im Lindenhardter Forst sowie bei Creußen, Buchau oder Körbeldorf weitgehend fertig seien, werde die Zahl heuer aber wieder deutlich sinken, hieß es von Seiten der Polizei.

RICHARD REINL