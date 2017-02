Wenn Kinder lernen, ihre Fäuste einzusetzen

Fightsports Pegnitz bietet Boxtraining für die Kleinen an und hat damit offenbar einen Trend entdeckt - 14.02.2017 17:36 Uhr

PEGNITZ - Wenn der Besucher die Augen schließt, dann hört er: nichts. Kein Gekicher, kein Geschrei, kein Gejohle. Doch es stimmt tatsächlich: Hier, im Eckraum der Sportwelt, läuft gerade das Kindertraining von Fightsports Pegnitz. Das für die Fortgeschrittenen versteht sich.

Die Trainer Daniel Trieber und Dominik Gstättl machen vor, die Kinder machen nach, wenn sie so weit sind: 40 kleine Boxer trainieren momentan bei Fightsports Pegnitz, die erfahreneren dürfen gegeneinander ins Sparring, für die Neulinge geht es erst einmal darum, sich ohne Gewalt zu wehren. Foto: Ralf Münch



Wenn der Besucher die Augen schließt, dann hört er: nichts. Kein Gekicher, kein Geschrei, kein Gejohle. Doch es stimmt tatsächlich: Hier, im Eckraum der Sportwelt, läuft gerade das Kindertraining von Fightsports Pegnitz. Das für die Fortgeschrittenen versteht sich. Auf einer Matte machen 20 Neun- bis Zwölfjährige nebeneinander Liegestützen. Sie haben schon vor Monaten gelernt, welche Wucht bereits in ihren kleinen Fäusten steckt und dass sie diese Kraft nur zu ihrer Verteidigung einsetzen dürfen. Und sie wissen längst, dass sie bei den Liegestützen ruhig zu sein haben.

"Wir haben schon ein halbes Jahr gebraucht, bis hier Ordnung drin war", erzählt Trainer Daniel Trieber, während sein Kollege ein Auge auf die Kinder hat. Das "Kids Boxen" gibt es mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Bei Fightsports hatten sie sich schon einmal daran versucht, so einen Kurs anzubieten.

Aber soweit, bis sie Ordnung hätten reinbringen können, sind sie nicht gekommen. "Der Bedarf war einfach nicht da", erzählt Fightsports-Chef Tobias Potzler. Also gaben sie das Training in der Judohalle nach ein paar Einheiten wieder auf.

So wuchs das Angebot der Kampf-sportler eben ohne die Kinder. Nach und nach entstanden Kurse für Thaiboxen, K 1, Kickboxen, MMA (Mixed Martial Arts) und allgemeine Selbstverteidigung. Und weil ein paar Eltern bei Potzler anfragten, kam im Sommer 2015 wieder das Box-Training für Kinder dazu.

Aus den paar Eltern wurden Dutzende Mamas und Papas, manche von ihnen sitzen bei den Übungen daneben und schauen zu, wenn ihre Söhne und Töchter immer disziplinierter werden, bis sie still nebeneinander sitzen. Disziplin. Vielleicht erklärt das, warum Fightsports mittlerweile einen Kurs für Anfänger (Sechs- bis Achtjährige) und einen für Fortgeschrittene anbietet. Bei insgesamt 100 Mitgliedern. Zusammen sind es etwa 40 Kinder, Tendenz steigend. "Die Eltern wollen, dass wir streng zu den Kleinen sind", sagt Trieber.

Er ist ein 19-Jähriger mit jugendlichem Gesicht, aber dem Körperbau eines Kampfsportlers. Mit 13 hat er bei Fightsports mit dem Kickboxen angefangen. "Meine Freunde und ich haben das im Fernsehen gesehen und fanden es cool", erinnert er sich. Acht Mal stand er schon bei einem Wettkampf im Ring, drei Kämpfe hat er für sich entschieden. Nach einem Handbruch ist er kürzlich wieder ins Training eingestiegen. Es juckt schon in den Fingern. "Ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist ein unglaubliches Gefühl im Ring zu stehen."

Mindestens genauso wichtig wie die eigene Karriere ist ihm aber das Kinder-Boxen. Wie sich das für einen ordentlichen Ehrenamtlichen gehört, bekommt er genau wie Trainerkollege Dominik Gstättl (20) für die Leitung der wöchentlichen Einheiten keinen Cent. "Ich würde auch kein Geld wollen", sagt Trieber, "es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln."

Kommender deutscher Meister?

Vielleicht ist ja sogar ein kommender deutscher Meister unter den kleinen Boxern, wer weiß? "Man erkennt ziemlich schnell, wer Talent hat", sagt Trieber. Auch die Kinder merken zügig, ob sie tatsächlich Lust aufs Boxen haben: "Die entscheiden sich sehr schnell. Wenn ein Kind aber drei Mal bei uns war und noch ein viertes Mal kommt, bleibt es in der Regel dabei."

Max wollte von Anfang an dabei bleiben, hatte aber keine Möglichkeit dazu. "Fußball ist langweilig, ich wollte boxen", erzählt er. Damals in der Judohalle war der 13-Jährige eines der wenigen Kinder, die gerne regelmäßig gekommen wären. "Er wollte das von sich aus machen und war in seinem Verhalten anders, als es das Boxtraining nicht mehr gab. Auch die Lehrer in der Schule haben gesagt: ,Irgendwas stimmt mit ihm nicht‘", erinnert sich Karin Hermann. Klar, dass der Sohn sofort wieder einstieg, als es das Kinder-Boxen wieder gab. "Seitdem ist er selbstbewusster und konzentrierter."

Und: Mittlerweile ist Max einen Kopf größer als die anderen Kinder der Fortgeschrittenen-Gruppe und so gut, dass er die Trainingskollegen mit einer kleinen Matte in der Hand an die Wand drücken darf. Die Kleinen schreien dann "Lass mich in Ruhe!" und befreien sich mit einer Drehung aus der Situation. Sie lernen also, dass sie oftmals einem Angreifer gar nicht auf die Zwölf hauen müssen. Ein lautes Organ und gutes Timing können schon genügen, um einer misslichen Lage zu entkommen.

Wenn es nach Daniel Trieber geht, soll Max aber nicht nur ein Vorzeigeschüler sein, sondern ein aktiver Boxer werden. Er ist begeistert von seinem Schüler: "Wenn man ihm etwas zeigt, begreift er es sofort", sagt Trieber, "ich würde ihn gerne auf einen Wettkampf vorbereiten." Max Auge in Auge mit einem anderen 13-Jährigen — Karin Hermann würde es sich anschauen. "Ich würde im Publikum sitzen und bibbern. Aber wenn er das Boxen so liebt, dann soll er es tun."

Weitere Informationen über das Kinderboxtraining gibt es bei Tobias Potzler. Er ist telefonisch unter (01 75) 2 44 66 54 zu erreichen.

MARCEL STAUDT