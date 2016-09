Wenn Mark Wagner im "Bartl" den Kochlöffel schwingt

PEGNITZ - Ein Mädchen sitzt im Schülercafé Bartl mit einem Ehrenamtlichen am Tisch über dem „Spiel des Lebens“, drei andere springen lachend durch den Raum. Ein kleinerer Junge bringt gerade seinen Tischtennisschläger zurück. Und Mark Wagner hat die Ruhe weg. Seit Anfang des Monats absolviert er ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei der evangelischen Jugend in Pegnitz.

Mark Wagner leistet sein Freiwilliges soziales Jahr im „Bartl“-Schülercafe in Pegnitz. Anschließend strebt er ein Studium in diesem Bereich an. © Foto: Ralf Münch



Im Sommer hat er an der Fachoberschule Bayreuth im sozialen Zweig sein Fachabi gemacht. „Ich bin zufrieden.“ In seinem ersten FOS-Jahr hat Wagner schon zweimal je drei Wochen Praktikum im Schülercafé Bartl absolviert. Für ihn war es eigentlich klar, dass er hier auch nach der Schulzeit ein soziales Jahr anhängt. „Ich wollte das sowieso, und wenn, dann im sozialen Bereich.“

Er hatte frühzeitig gemerkt, dass ihm die Arbeit gefällt. Nun möchte er noch mehr Erfahrung sammeln. Warum eigentlich nicht mit Senioren oder im Krankenhaus? „Die Altersgruppe ist eine Herausforderung“, so der 19-Jährige. Er könne die Jugendlichen noch positiv beeinflussen, mehr aktiv mit ihnen machen. Das ist es, was er will. „Jugendliche sind noch leichter zu begeistern.“ Er ist nicht nur da und beaufsichtigt. Im Kindergarten zum Beispiel sei es anders. „Da wollen die Kinder mehr bemuttert werden“, sagt Mark Wagner weiter.

Nudeln mit Soße

Sein Tag im Schülercafé dauert von 10 bis 16 Uhr. Vormittags bereitet er mit Leiterin Pascale Ittner das Mittagessen vor. Zusammen kochen die beiden. Für Wagner kein Problem, er hatte bereits in der Hauptschule Kochunterricht. „Unser Plan ist es, dass er einmal in der Woche alleine für das Mittagessen zuständig ist“, sagt Ittner. Es gibt immer Gerichte, die einfach zuzubereiten sind und für größere Mengen geeignet sind. Heute stand der Klassiker am Speiseplan: Nudeln mit Hackfleischsoße.

Kurz nach 13 Uhr kommen die Schüler. Dann gibt es das Essen und eine kurze Pause. Danach werden die Hausaufgaben gemacht. Die Aktuellen, aber es wird auch auf Schulaufgaben gelernt oder nicht Verstandenes erklärt. „Gerade bei den Jüngeren habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Stoff bei mir selber schon lange her ist und ich bei Banalem oft erst überlegen muss“, sagt Mark Wagner. Seine bevorzugten Fächer waren Deutsch und Englisch.

Aber nicht nur das Schülercafé gehört zu seinen Aufgaben. Er ist in der gesamten Jugendarbeit der Kirchengemeinde eingesetzt. Zu Beginn fuhr er gleich mit auf die Freizeit in Spanien. Und auch die Nacht der Lichter, der Adventsmarkt oder die Oster- und Konfirmandenfreizeit werden dazu gehören. Und 25 Seminartage – in Blöcken – hat er in dem Jahr. Der erste ist im Oktober. Da geht es dann auch um Jugendarbeit, rechtliche Fragen, Erste Hilfe.

Beworben hat sich Mark Wagner auf eine Anzeige in Facebook und auf der Homepage. Da hat die Kirchengemeinde wieder einen neuen FSJler gesucht. Mark Wagner ist familiär schon geprägt. Seine Mutter arbeitet als Erzieherin in einem Hort für schwer erziehbare Kinder in Nürnberg. Da waren er und sein jüngerer Bruder ab und zu mal zu Besuch.

Sein Bruder ist ähnlich eingestellt wie er. Er möchte auch mal etwas Soziales machen. Mark Wagners Berufsziel ist noch unklar. Er wird wahrscheinlich studieren. Soziale Arbeit heißt der Studiengang – eine Kombination aus Sozialpädagogik und Sozialarbeit. „Das ist ein großes Feld, was da möglich ist.“ Streetworker wäre etwas, das er sich vorstellen kann. Aber erst mal sehen, wie das Freiwillige soziale Jahr abläuft. Das Erfahrung sammeln stehe an vorderster Stelle. Dass er nichts verdient – Mark Wagner bekommt lediglich ein kleines Taschengeld – stört ihn kaum.

Er findet er es gut, dass es Einrichtungen wie das Schülercafé gibt. „Da bekommen die Jugendlichen etwas zu essen, machen ihre Hausaufgaben und sind einfach betreut, auch wenn ihre Eltern vielleicht nicht zu Hause sind.“

FRAUKE ENGELBRECHT