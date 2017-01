Wenn sich bei der Feuerwehr die Geschlechter zoffen

MICHELFELD/NEUHAUS - Angekündigt als eine „spritzige Feuerwehr-Satire“ des niedersächsischen Theaterautors Carsten Lögering konnten knapp 300 Zuschauer einen vergnüglichen Mundart-Abend mit dem Theaterverein d’Veldensteiner in der Neuhauser Schulaula erleben.

Vorbereitung auf den großen Wettkampf: Gustl (Michael Buchfelder, von li.), Harry (Achim Zinner) und Wastl überzeugen in der Komödie „Der Grillclub mit dem roten Auto“. © Bernhard Niemczyk



Wieder einmal haben sie es geschafft, die Veldensteiner. Die Schulaula ist ausverkauft, das Publikum bereit, sich zu amüsieren, das Stück ein Knüller, die Regie kurzweilig, temporeich und pointiert, die Schauspieler hoch motiviert. Es sind treue Fans, die da gekommen sind, und zwar aus allen Altersklassen zwischen zwölf und 82 Jahren. Es ist wirklich bewundernswert, wie die Schauspieler um Regisseur Achim Zinner diese generationenübergreifende Theaterunterhaltung hinkriegen.

Ein übermotivierter Neuling

Auch Josef Springer, Bürgermeister von Neuhaus, und zwei befreundete Theatervereine aus Auerbach und Obertrubach wollen sich den Spaß um die trottelige Feuerwehr nicht entgehen lassen. Die Geschichte ist einfach und schnell erzählt: die komplett unmotivierte, dem Alkohol und Grillfleisch verfallene Feuerwehr mit gerade mal drei Mitgliedern bekommt nach dem Ableben des langjährigen Kommandanten Heiner Schmierlapp einen neuen Kommandanten. Aber nicht irgendeinen. Eine „junge und höchst motivierte“ Kommandantin soll es werden, so der Befehl des Kreisbrandmeisters Alfons Schaaf (Christian Aron). Was im schludrigen Männerhaufen selbstverständlich für Protestgeheul und derbe Sprüche sorgt.

Guerilla-Taktiken und Sabotage

Doch den drei Musketieren der Grillecke bleibt nichts anderes übrig, als sich dem frischen Wind aus Diensteifer, Mineralwasser und Gemüsemaultaschen zu beugen. Guerilla-Taktiken und hinterhältige Sabotage-Akte lassen nicht lange auf sich warten, wenn der absolut unfähige, aber herzerfrischend bärige Hauptfeuerwehrmann Harry Pichler (Achim Zinner) und seine Floriansbrüder ihre Geschlechterkampfkeulen auspacken. Mimikreich, zum Brüllen komisch und mit einem feinen Gespür fürs Timing bestimmt Zinner als Grill- und Getränkewart Harry mit einem Herz für seinen Schwager das Tempo auf der Bühne.

Flankiert von Wastl alias Joachim Kroher, ewiger Feuerwehrmann-Anwärter und hinreißender Hanswurst in der Runde sowie Gustl Knollenknacker alias Michael Buchfelder, (Ober-) Löschmeister mit cholerisch-lethargischen Talenten und bauernschlauem G‘schau. Das vergeht ihm spätestens, als er es im Geschlechter-Wettkampf mit seiner eigenen Gattin Helga (Monika Böhm), frisch gebackener Feuerwehrfrau und bisheriger „freiwilliger“ Putzfrau der Wehr, aufnehmen muss.

Jetzt wird’s eng für Wastl (Joachim Kroher): Feuerwehrfrau Helga Knollenknacker (Monika Böhm) rückt ihm zu Leibe. © Bernhard Niemczyk



Da ist das Jammern groß und selbst Wastl kann nichts mehr reißen. Der entpuppt sich als laufendes Elend im Wettrennen mit der neuen Kommandantin Ina Specker (Elena Hoffmann), kann jedoch im Ratespiel mit unerwartetem Detailwissen punkten. Auch Else Pichler (Karin Meiler), Ehefrau von Harry, gibt Zunder und lässt die drei Männer im Wettkampf alt aussehen.

Tratschkatl als Schiedsrichterin

Noch mehr Pfeffer erhält das temporeiche Geschehen, als sich die dorfeigene Tratschkatl Gretl Knalldall (Petra Kipfer) ins Gemenge wirft. Selbst dem Hochprozentigen nicht abgeneigt, mutiert sie zur unbestechlichen Schiedsrichterin, die über Gerechtigkeit und Ordnung im Chaos herrscht. Mit einer grandiosen Bühnenpräsenz hält sie das Geschehen zusammen und setzt dem Publikumsvergnügen noch eins drauf.

In den zwei Pausen des Dreiakters sorgen die Theatervereinsgeister im Hintergrund fürs leibliche Wohl. Die Zuschauer können sich mit Käse- und Schmalzbroten samt Bier, Limo und Wein für die nächsten Lachsalven stärken. Und beim Schwätzchen Neuigkeiten austauschen. Die etwas streng nach künstlichen Duftstäbchen riechende Schulaula tritt dabei in den Hintergrund. Wer am Ende dieses vergnüglichen Abends noch nicht genug hat, kann den „Grillclub mit dem roten Auto“ bei einem der nächsten Termine noch einmal erleben.

Weitere Aufführungen finden am 13. und 14. Januar in Michelfeld sowie am 20. und 21. Januar in Pegnitz statt. Weitere Infos unter www.theaterverein-d-veldensteiner.de

GISELA LEINBERGER