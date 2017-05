Wer braucht schon ein "Dirndl", wenn es "Woar" gibt

MORSCHREUTH - Ein farbenprächtiges Bild bot sich dem Besucher im Biergarten der Gastwirtschaft "Zur guten Einkehr" der Familie Merz. Dort, wo sonst nur junge Kletterer die Biertische bevölkern, trafen sich am Sonntagabend elf Trachtenfrauen in ihrer neuen "Woar".

Sie investierten viel Zeit und Energie fürs Schneidern ihrer fränkischen Dirndl. Im Bild die beteiligten Trachtenfrauen und die „Grande Dame“ Theresia Regenfuß aus Hetzles (ganz rechts). © Foto: privat



Die hatten sie bei einem Nähkurs des Fränkische-Schweiz-Vereins, unter fachmännischer Beratung von Marianne Bogner, selbst geschneidert. An die 60 Teilnehmer waren es insgesamt, erinnert sich Bogner, die seit 2012 Trachtennähkurse für Frauen in Morschreuth leitet. Historisch korrekt, was den Schnitt anbelangt, farblich modern, wie es die Trägerinnen wünschen. Unter diesem Motto hat sich der Kurs zu einem echten Trend entwickelt.

Es geht dabei nicht darum, fabrikmäßig hergestellten "Dirndl" aus Oberbayern nachzueifern, sondern die Besonderheiten fränkischer Tracht zu betonen. "Die Leute sollen sehen, wo wir herkommen", meint Schneidermeisterin Bogner, die zusammen mit der Trachtenberatung des Bezirks Oberfranken und einigen historisch interessierten Fachfrauen die erneuerte Tracht entworfen hat.

Mittlerweile gibt es sogar eine eigene Broschüre, in der die Vorteile der selbst geschneiderten Tracht, bis hin zur Jacke, beschrieben sind. Bei diesem Kurs — sechs meist ganztägige Wochenendtage mit insgesamt 40 Stunden Kurszeit und genauso langer "Heimarbeit" — beteiligten sich neun Frauen aus der näheren Umgebung.

Es sind Katrin Hoßfeld und Irmgard Caspar aus Hausen, Hildegard Walz und Roswitha Bernard aus Niedermirsberg, Christl Beigott aus Etzdorf, Hilde Haas aus Wolkenstein, Lucia Seifert aus Baiersdorf, Sieglinde Mauser aus Forchheim und Maria Friedl aus Gosberg.

Sie alle beschäftigen sich mit der heimischen Tracht, haben "Woar" geerbt oder wollen die alte Tradition auch in der heutigen Zeit aufrecht erhalten.

Einige meldeten sich aus Spaß an der gelungenen Arbeit schon zu Nachfolgekursen an, zum Beispiel für einen Kittel – und immer öfters – zu einem Kurs für die Männertracht.

Wegen der weiterhin großen Nachfrage wird es auch im nächsten Jahr 2018 einen Frauentrachtenkurs geben.

Nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des Fränkische-Schweiz-Verein unter www.fsv-ev.de/arbeitskreise/kreativzentrum-morschreuth.html

