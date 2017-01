Wer hat die Scheune in Warmensteinach angezündet?

Polizei geht von Brandstiftung aus - Wehren konnten Gebäude nicht retten - Auch Wohnmobil zerstört - vor 21 Minuten

Bis auf die Grundmauern ist am Sonntagnachmittag eine Scheune im Warmensteinacher Ortsteil Wagenthal niedergebrannt. Ein darin abgestelltes Wohnmobil, ein Loipenspurgerät und weitere kleinere Gerätschaften wurden ein Raub der Flammen. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sit.

Die Feuerwehren konnten die Scheune und die darin untergestellten Geräte nicht retten. © News5/Holzheimer



Die Feuerwehren konnten die Scheune und die darin untergestellten Geräte nicht retten. Foto: News5/Holzheimer



Um 14:11 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Bayreuth / Kulmbach die Feuerwehren Oberwarmensteinach, Warmensteinach, Fichtelberg, Neubau, Unterlind und Weidenberg nach Wagenthal. Dort hatten Spaziergänger in der Nähe des Wanderparkplatzes brennende Strohhaufen an einer massiven Scheune gemeldet.

Bilderstrecke zum Thema Scheunenbrand im Fichtelgebirge bei eisiger Kälte Bis auf die Grundmauern ist am Sonntagnachmittag eine Scheune im Warmensteinacher Ortsteil Wagenthal niedergebrannt. Ein darin abgestelltes Wohnmobil, ein Loipenspurgerät und weitere kleinere Gerätschaften wurden ein Raub der Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 65.000 Euro.



Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass ein in der Halle befindlicher Raupenbully, ein Wohnmobil und kleinere Gerätschaften mit verbrannten. Gasflaschen und Benzinkanister wurden geborgen.

Besonders aufwendig gestaltete sich das Verlegen von zwei langen B-Schlauchleitungen, nachdem es einen Höhenunterschied von nahezu 100 Metern zwischen der Wasserentnahmestelle und dem Brandherd zu überwinden galt. Erschwerend hinzu kamen die eisigen Temperaturen um -5°C, die Löschwasser und Schaum rasch gefrieren ließen. Der Gemeinde-Bauhof sorgte mit permanentem Streuen von Salz für Abhilfe vor extremen Glatteis.

Auch die beiden Bürgermeister Axel Hermann und Dr. Peter Fülle eilten an die Unglücksstelle, an der rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Bergwacht und Rettungsdienst sowie der Fachberater des THW gegen die Flamen kämpften. Die Einsatzleitung hatte Warmensteinachs Kommandant Marko Neukamm inne, unterstützt wurde er von Kreisbrandinspektor Winfried Prokisch, Kreisbrandmeister Uwe Meier und etlichen Kreisbrandmeistern, die aufgrund der ursprünglichen Alarmierung der UG-ÖEL an die Einsatzstelle geeilt waren.

Trotz aller Bemühungen konnte die etwa 20 mal acht Meter große landwirtschaftliche Halle nicht mehr gerettet werden. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. An dem Wohnmobil, dem Loipenspurgerät und dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro.

Experten des Fachkommissariats für Branddelikte bei der Kripo Bayreuth gehen nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass Unbekannte die Scheune absichtlich in Brand gesteckt haben. Die Beamten bitten deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Sonntag, zwischen 13 und 14 Uhr, im Ortsteil Wagenthal verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind im Vorfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Der Bericht wurde am 2. Januar um 16 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

KFV