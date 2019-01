Wetter der Extreme in Pegnitz: Flut, Dürre und ein heftiger Sturm

PEGNITZ - Viel zu warm, reichlich Sonne und zu wenig Niederschlag. So lässt sich das Wetterjahr 2018 mit dem Jahrhundert-sommer kurz beschreiben.

Obwohl der Jahresniederschlag sich unter dem langjährigen Durchschnitt befindet, wurden am 11. Juni Straßen und Keller geflutet. Foto: Feuerwehr Pegnitz



Das vergangene Jahr war trotz des kalten Februars viel zu warm. Mit einer Durchschnittstemperatur von 9,8 Grad war es das wärmste Jahr seit Beginn der ununterbrochenen Temperaturaufzeichnungen von 1851 in der Region. Im internationalen Referenzzeitraum von 1961 bis 1990 waren es 7,3 Grad.

Der warme August mit einem Monatsmittel von 20,3 Grad (langjähriges Mittel: 15,7 Grad) trug am meisten zu diesem Wärmeüberschuss bei. Während der Hitzewelle wurde die erste Tropennacht in Pegnitz registriert. Die höchste Tagestemperatur gab es am 31. Juli mit 36 Grad. In dem scheinbar nicht enden wollenden Sommer wurden 87 Sommertage (26) und 19 heiße (Tropen-) Tage mit über 30 Grad im Schatten registriert. Selbst im bisherigen Super-Sommer 2003 waren es weniger warme Tage.

Minus 17,3 Grad im Februar

An 98 Tagen (117) gab es 2018 Frost und zwölf Mal (32) erreichte die Tageshöchsttemperatur auf dem Quecksilberthermometer nicht den Plus-Bereich. Die Tiefsttemperatur – sie wird mit einem Alkoholthermometer gemessen – am letzten Februartag von Minus 16 Grad wurde am gleichen Tag nur noch durch das Bodenthermometer, das sich fünf Zentimeter über Grund beziehungsweise Schneedecke befindet, mit Minus 17,3 Grad unterboten.

Bis in 30 Zentimeter Tiefe drang der Frost am 2. März in den Boden ein. Zuvor war am 21. Januar die größte Schneehöhe mit 15 Zentimetern zu verzeichnen. Die 17 Schneedeckentage (56) blieben ebenso weit unter dem langjährigen Durchschnitt wie die 33 Schneefalltage (53).

Die Hitzewelle des vergangenen Jahres dürfte den Freibädern der Region einen Besucheransturm verschafft haben. Foto: Foto: Ralf Münch



Der Jahresniederschlag befand sich mit 634 Litern pro Quadratmeter (795) deutlich unter dem Soll. Dem trockenen November mit nur 14 Litern folgte der nasse Dezember mit 151 Litern. Beim größten Tagesniederschlag von 50 Litern am 11. Juni wurden wie bereits einige Tage vorher einige Straßen und Keller geflutet.

Das vergangene Jahr galt auch als windreich. Am 3. Januar brachte der Sturm Burglind warme Luftmassen in die Region. Der Herbststurm Fabienne deckte am 23. September viele Dächer ab.

Die Sonne schien insgesamt 1957 Stunden, was 124 Prozent des Mittels entspricht. Zu diesem Ergebnis steuerte vor allem der Juli mit 303 Sonnenstunden einen Großteil bei.

Zum Abschluss ein Überblick über die pflanzenphänologischen Beobachtungen: Die Vegetation kam erst ab 26. April mit der Apfelblüte richtig in Schwung. Hatte sie bei der Holunderblüte schon einen großen Vorsprung, wurde dieser bei Blühbeginn der Sommerlinde am 1. Juni auf stattliche vier Wochen vergrößert. Mit der Fruchtreife der Stieleiche am 26. September schmolz der Vorsprung gegenüber dem langjährigen Mittel. Die vorletzte der zehn phänologischen Jahreszeiten, der Spätherbst, begann mit der Blattverfärbung der Eiche am 15. Oktober.

