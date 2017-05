Wetter macht Brückenbau bei Ligenz zu schaffen

Wegen Witterung steht Baustelle am Goldbrunnenbach seit Wochen still — Kosten laufen dennoch - vor 44 Minuten

LIGENZ - Verzögert haben sich die Arbeiten an der neuen Brücke über den Goldbrunnenbach. Der Bauablauf befinde sich dennoch weiterhin im grünen Bereich, ist Hannes Neudam zuversichtlich.

Der Überbau für die neue Brücke über den Goldbrunnenbach bei Ligenz wurde Ende März betoniert. Seitdem behinderte das kühle und feuchte Wetter die Fortführung der weiteren Arbeiten. © Brigitte Grüner



Der Überbau für die neue Brücke über den Goldbrunnenbach bei Ligenz wurde Ende März betoniert. Seitdem behinderte das kühle und feuchte Wetter die Fortführung der weiteren Arbeiten. Foto: Brigitte Grüner



Der zuständige Mitarbeiter im Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach geht davon aus, dass die Maßnahme trotz der Verzögerung – die ausschließlich der Witterung geschuldet ist – bis Jahresmitte abgeschlossen werden kann. Bereits Ende März wurde der Überbau betoniert. Seit diesem Arbeitsschritt rührte sich auf der Baustelle nichts mehr.

Als nächster Schritt stehen die Abdichtungsarbeiten auf der Brücke an, erklärt Neudam. "Hierzu wird ein Epoxidharz auf die Brückentafel aufgebracht, wofür jedoch mindestens eine Temperatur von fünf Grad erforderlich ist."

Weiter zuversichtlich

Aufgrund der tiefen Temperaturen der vergangenen Wochen waren diese Arbeiten noch nicht möglich. Hinzu komme, dass es für diese Arbeiten möglichst trocken sein sollte, was ebenfalls nicht der Fall war. Falls es witterungstechnisch möglich ist, möchte die ausführende Baufirma baldmöglichst mit den Arbeiten auf der Brücke fortfahren, so Neudam. Er ist zuversichtlich, was die Fertigstellung betrifft. Diese war bei Baubeginn noch für April anvisiert worden. "Auch wenn die winterlichen Witterungsbedingungen in diesem Jahr unerwartet lange andauerten, sollte die Baustelle bis Ende Juni — spätestens jedoch Anfang Juli — fertig gestellt werden können."

Die beauftragte Baufirma ist aus dem Landkreis, der Bauleiter ist ein Auerbacher. Er ist auch am Wochenende auf der Baustelle. Gerald Lord kontrolliert regelmäßig die Verkehrsabsicherung im Baustellenumfahrungsbereich. Wichtig ist zum Beispiel, dass die Beschilderung nach Wind oder Sturm noch ordnungsgemäß steht und dass die Lampen auf den Leitbaken nachts leuchten. An Arbeitstagen überprüft dies meist der Polier; momentan fährt Lord alle ein bis zwei Tage in Ligenz vorbei – bei Sturm vielleicht auch öfter.

Der Brückenneubau war nötig geworden, weil die alte Brücke marode war. Um Platz für den Abbruch und Neubau zu haben, wurde eigens eine Behelfsumfahrung eingerichtet. Nur schwere Fahrzeuge werden umgeleitet. Im Zuge der Erneuerung wird auch der Goldbrunnenbach verlegt. Die Gesamtmaßnahme kostet rund eine halbe Million Euro.

BRIGITTE GRÜNER