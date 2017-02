Widerstand gegen Beamte bei Kontrolle auf der A9

In Transporter fand die Polizei jede Menge Aufbruchswerkzeug - Wegen Autoaufbrüchen polizeibekannt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Bei einer Kontrolle eines polnischen Kastenwagens kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Insassen und den Streifenbeamten der Verkehrspolizei. Der Grund war schnell klar: In dem Fahrzeug fand sich jede Menge Aufbruchswerkzeug.

Am späten Dienstagabend hielten mehrere Streifen den Transporter auf der Autobahn bei Bayreuth an. Als ein Beamter bei der folgenden Kontrolle den Laderaum öffnete, rannte der 26-jährige Fahrer auf ihn zu, stieß ihn zurück und schlug die Türe wieder zu. Als der sehr aggressive Pole daraufhin gefesselt werden sollte, mischte sich auch sein 35-jähriger Beifahrer ein, so dass auch dieser fixiert werden musste.

Die folgende Durchsuchung des Fahrzeugs förderte eindeutiges Aufbruchswerkzeug zu Tage. Der 26-Jährige ist wegen verschiedener Autoaufbrüche bereits polizeibekannt. Die beteiligten Beamten blieben unverletzt.

Die beiden Polen werden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach Zahlung einer hohen Sicherheitsleistung durften sie, ohne ihr Werkzeug, die Fahrt fortsetzen.

