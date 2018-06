Wie geht es mit dem Goldnen Löwen in Auerbach weiter?

Stadtrat hat Untersuchung zur Nachnutzung bis zum Anwesen Marktpassage in Auftrag gegeben - vor 1 Stunde

AUERBACH - Wie geht es mit dem früheren Hotel "Goldner Löwe" weiter, wenn die Stadtverwaltung nach der Generalsanierung wieder in das eigentliche Rathaus zurückzieht? Um hier Vorschläge auf dem Tisch zu haben, hat der Stadtrat am Mittwoch eine städtebauliche Untersuchung zu möglichen Nachnutzungen in Auftrag gegeben.

Die Brandruine Ruderstadel ist seit November vergangenen Jahres verschwunden, ein Rest der früheren Stadtmauer blieb erhalten. Wie kann das Gelände inklusive dem früheren Hotel künftig genutzt werden? Ein Konzept wird erstellt. © Brigitte Grüner



"Um die künftige Nutzung des ehemaligen Hotels Goldner Löwe zielgerichtet zu planen, wird eine städtebauliche Untersuchung erarbeitet, in der die architektonische Einbettung in das Stadtbild geklärt wird und zugleich mögliche Nutzungsoptionen aufgezeigt werden", erklärt Bürgermeister Joachim Neuß in einer Information an die NN. Die Vergabe erfolgte nämlich am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrats.

Vier Anwesen im Blick

Nachdem laut Neuß auch benachbarte Gebäude städtebauliche Mängel aufweisen und Änderungen in deren Nutzung vorstellbar sind, wird das gesamte Ensemble der Anwesen Unterer Markt 6 bis 9 samt ehemaliger Stadtmauer in die Betrachtung einbezogen. Es handelt sich dabei um vier Anwesen, von der Marktpassage über die Anwesen Wallner und Trenz bis hin zum Goldnen Löwen. Das Gebäude wurde bekanntlich vor der Nutzung als Übergangsrathaus von der Stadt gekauft. Nach Rücksprache mit der Abteilung für Städtebauförderung an der Regierung der Oberpfalz wird die Nutzungsuntersuchung mit 60 Prozent gefördert, fügt Neuß seiner Information über die Sitzung am Mittwoch hinzu.

In einer Ausschreibung wurden drei Büros zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Zustimmung zum Maßnahmenbeginn ist am 8. Juni durch die Regierung der Oberpfalz in Regensburg verschickt worden. Der Auftrag für die Erstellung des Nachnutzungskonzeptes im Bereich südwestlicher Unterer Markt 6 bis 9 einschließlich ehemaliger Stadtmauer wurde gemäß Beschluss des Stadtrates an die em-Architekten zu einem Pauschalpreis von knapp 14.000 Euro vergeben. Die Stadt ist inzwischen nicht nur Eigentümer des früheren Hotels Goldner Löwe, sondern seit Juli 2016 auch Eigentümerin des ehemaligen Ruderstadels. Das angebaute Wohnhaus wurde beim Abbruch der Brandruine gleich mit abgerissen. Der beim Abbruch des Stadels anfallende Sandstein wurde — wie berichtet — geschreddert und anschließend so weit wie möglich zur Auffüllung des Geländes verwendet.

Im Ruderstadel gab es zwei Kellergeschosse, die extrem einsturzgefährdet waren und deshalb mit gutem Material verfüllt werden mussten. Erhalten blieb das Stück alte Stadtmauer, das einst in die Grundmauern des Stadels integriert war. Bestehen bleiben bis auf weiteres auch die früheren Hotelgaragen. Diese könnten immer noch abgebrochen werden, wenn sie dem künftigen Gesamtkonzept im Weg sind.

Das Gelände des Ruderstadels mit Umfeld ist 344 Quadratmeter groß. Weitere 290 Quadratmeter entstanden durch die Beseitigung des Wohnhauses. Für den Abbruch und die Entsorgung fielen Kosten in Höhe von 70.000 Euro an. Zuschüsse gebe es für den Abbruch nicht, so der Bürgermeister Neuß in einem NN-Gespräch vom November vergangenen Jahres.

MICHAEL GRÜNER