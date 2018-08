Wie Pegnitzer und Auerbacher der Hitze trotzen

Handwerker und Landwirte belasten die hohen Temperaturen besonders — Tiere sind gestresst - vor 1 Stunde

PEGNITZ/AUERBACH - Zootiere bekommen gefrorenes Futter, Polizeihunde in der Schweiz Schuhe zum Schutz der Pfoten vor dem heißen Boden und so manches Freibad in Deutschland verlängert seine Öffnungszeiten. Wir haben uns in der Region umgehört, wie die Menschen und Vierbeiner mit der aktuellen Rekordhitze umgehen.

Die anhaltende Trockenheit bereitet den Bauern erhebliche Probleme. Früher als üblich, ernten sie deshalb heuer ihre Felder ab und dreschen das Getreide. Auch die Tiere leiden unter der aktuellen Hitzewelle, wie Landwirtin Maria Regn aus Michelfeld berichtet. © Oliver Berg/dpa



Vom Arzt über das Freibad und den Eisverkäufer bis zum Wasserwerk: Während Deutschland gestern auf den heißesten Tag des Jahres zusteuerte, haben wir uns nach Strategien gegen die Dauerhitze und deren positiven wie negativen Auswirkungen umgehört.

Die Landwirtin: Maria Regn aus Michelfeld, Mitglied des Kreisvorstandes des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) und CUU-Stadträtin in Auerbach: Die Milchkühe sind so heiße Temperaturen überhaupt nicht gewöhnt und mögen es gar nicht, wenn es wärmer als 25 Grad Celsius ist. Sie liegen dann viel herum und haben keinen großen Appetit. Wir haben deshalb in unserem Stall vor ein paar Jahren Lüfter installiert, die versuchen, das auszugleichen. Diese Lüfter schalten sich ab einer bestimmten Temperatur automatisch ein. Außerdem haben wir extra Tränken am Melkstand. Die nutzen die Tiere bei dem Wetter gerne.

Es gibt auch noch Wasserduschen für Ställe. Bislang haben wir keine, aber wir überlegen schon, so etwas einzubauen, wenn es weiter so heiß bleibt. Denn die Tiere sind durch die Hitze gestresster. Dadurch kann es auch leichter zu Euterentzündungen und anderen Erkrankungen kommen. Futter einzufrieren, wie in den Zoos, geht auf einem Bauernhof nicht, aber mein Mann holt das Futter jetzt immer schon um sechs Uhr vom Silo, so dass es möglichst kühl ist. Dann fressen es die Tiere auch lieber. Ich gebe unter das Futter etwas getrockneten Thymian, der soll die Verdauung und den Appetit anregen.

Gerade haben wir insgesamt rund 100 Tiere – 38 Milchkühe plus Nachzucht – dann ist es nicht so überbelegt. Das macht es auch angenehmer im Stall. Der zweite Grasschnitt war heuer nicht viel, der dritte ist total ausgefallen. Dieses Jahr sind die Wetterereignisse schon sehr extrem. Der Winter war sehr feucht und auf den Äckern gab es überall Staunässe; seit Ostern ist es schlagartig trocken und das hat sich bis jetzt verschärft. Wir haben heute schon den letzten Hafer gedroschen und überlegen, bereits in den nächsten acht bis 14 Tagen den Mais wegzunehmen, wenn jetzt kein Regen kommt. Denn sonst wird der Mais zu trocken und silliert nicht mehr. Aktuell haben manche Landwirte in der Region ziemlich Probleme mit Wildschweinen, die der noch saftige Mais anzieht. Wir wollen in unser Maisfeld jetzt eine Schneise schlagen, damit die Jäger da auch reinkönnen.

Die Biergartenwirtin: Foteini Batzaka, Betreiberin des Schlossberg–Biergartens und Wirtin des ASV-Sportheims: Die Leute kommen zurzeit gerne zu uns in den Biergarten im Wald, der quasi auf dem höchsten Punkt von Pegnitz liegt. Da ist es momentan mit am kühlsten in der Stadt. In Kombination mit den Faust-Festspielen läuft es gerade sehr gut.

Ein Seidla Bier ist immer beliebt, kühle Getränke allgemein und Eistee im Besonderen werden gerade ebenfalls stark nachgefragt. Den wollte ich gestern nachbestellen, und dann war er gar nicht mehr lieferbar. Die griechische Küche mit Gyros, Salaten und gebackenem Schafskäse ist bei solchen Temperaturen natürlich ideal; auch Brotzeiten gehen gut, Braten mit Soße eher weniger. Als Griechin bin ich die Hitze gewohnt. Aber wenn man arbeiten muss, ist es schon anstrengend – besonders in der Küche, wo ich nicht mal eine Klimaanlage habe. Trotzdem ist es mir lieber so wie es jetzt ist, als wenn es kalt ist.

Der Eisverkäufer: Stefano Berin, Angestellter und Eismacher bei Nicolina Olia Eis und Co. in der Nürnberger Straße in Pegnitz: Der Zuspruch momentan ist gut, aber wir haben Probleme mit der gesperrten Straße. Manche finden jetzt nicht den Weg zu uns, oder es ist ihnen zu umständlich, herzukommen. Viele unserer Kunden sind Kinder – wegen der nahen Schule – und Familien, aber auch viele Vorbeifahrende, zum Beispiel aus Nürnberg, halten an und nehmen sich ein Eis mit.

Wir haben 24 Sorten in der Theke, darunter viele besondere Kreationen wie Prosecco-Eis, Joghurteis mit Goji-Beeren oder mit Honig und Walnuss. Im Jahresverlauf machen wir über 70 verschiedene Sorten, wenn es kühler ist zum Beispiel auch Apfelstrudel- und Lebkucheneis. In der Herstellung haben wir eine Klimaanlage. Wenn es so heiß ist wie im Moment, ist das Eismachen schon etwas schwieriger, aber das ist ja nur in zwei bis drei Wochen im Jahr so extrem.

Viele der angebotenen Sorten kreiere ich, Ideen kommen mir dabei oft morgens nach dem Aufstehen, etwa für Rezepturen mit Sanddorn, grüner Walnuss oder mit Toffifees. Nur Sorten mit Gemüse mag ich nicht. Das sieht zwar toll aus, ist aber irgendwie komisch und schmeckt nicht so. Wichtig für eine gute Qualität sind vor allem gute und frische Zutaten. Hat man diese nicht, kann das beste Rezept nicht gelingen. Die meisten Kunden nehmen ihr Eis mit, nur etwa zehn Prozent bleiben, um es hier zu essen. Im Sommer haben wir einen Selbstbedienungsbereich mit zirka 35 Plätzen innen und auf der Terrasse. Meine Chefin stammt aus Sizilien und hat das Eiscafé in Pegnitz 2009 übernommen.

Die Bademeisterin: Betriebsleiterin Stefanie Mohles vom Schwimm-sal-a-bim in Auerbach: Vom Besucherandrang ist dieser Sommer schon sehr gut. Nach dem vergangenen Mai mit über 7000 Gästen hatten wir im Juni eine kleine Delle mit knapp über 8000 Besuchern, dafür aber bis zum 30. Juli schon zirka 15 500 Gäste. Insgesamt sind das bislang über 30 000 Besucher gewesen, und das ist im Vergleich mit den beiden vergangenen Jahren echt super. Klar hat man als Bademeister auch mehr Arbeit, wenn mehr Leute da sind, aber es macht allemal mehr Spaß, als in einem verregneten Sommer über die Becken zu wachen. Die Rekordhitze ist für uns kein Problem, wenn nötig, können wir uns ja in den Schatten des Aufsichtsturms zurückziehen. Zurzeit habe ich Frühschicht, die geht von sieben bis 13.45 Uhr. Die Spätschicht kommt um 13.30 Uhr und bleibt bis zur Schließung. Wenn es um 16 Uhr, wie oft im Moment, noch über 30 Grad Celsius Außentemperatur hat, lassen wir das Bad bis 21 Uhr offen. Dieses Angebot nutzen vor allem Stammgäste gerne und bleiben dann entweder eine Stunde länger oder kommen auch teilweise einfach eine Stunde später.

Der Dachdecker: Martin Lenk, Geschäftsführer der Lenk GmbH in Pegnitz: Wir sind an das Arbeiten bei Hitze bis zu einem gewissen Punkt gewöhnt, aber dieser Punkt ist heuer schon lange überschritten. Wir fangen seit diesem Dienstag jetzt am Morgen eine Stunde früher an, also bereits um sechs statt um sieben Uhr, und verkürzen die Pause um eine halbe Stunde, so dass meine 14 Leute auf der Baustelle wenigstens um 15 Uhr fertig sind. Trotzdem sind sie dann echt platt, ein Blick in ihre Augen genügt, um das festzustellen.

Außerdem stellen wir täglich zehn Liter Wasser kostenlos zur Verfügung – zusätzlich zu den Leistungen, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind. Dazu zählt kostenlose Sonnencreme für alle Bauarbeiter in den Fahrzeugen und der Hinweis, dass sie nicht mit nacktem Oberkörper arbeiten dürfen. Wenn es geht, stellen sich die Arbeiter irgendwo auf der Baustelle einen Eimer mit Wasser auf, damit sie sich wenigstens ein bisschen Abkühlen können und nehmen Handtücher mit zum Abtrocknen.

Früher haben wir in solchen Hitzewellen immer von fünf Uhr morgens bis 13 Uhr gearbeitet, aber in der heutigen Gesellschaft ist das so nicht mehr möglich. Da hagelt es sofort Beschwerden von Nachbarn der Baustelle, die sich gestört fühlen. Ich habe deshalb heute extra auf Facebook ein wenig sarkastisch gepostet, dass die Leute doch bitte nicht nur an sich, sondern auch an die Arbeiter denken sollen, die da in der Gluthitze auf dem Dach stehen müssen. Eine Gruppe macht gerade ein Blechdach. Das ist gerade die Höchststrafe – die Gluthitze von oben und von unten.

Der Arzt: Dr. Franz Macht aus Pottenstein: In unserer Praxis in Pottenstein mit Dachschräge haben wir auf der Südseite am Nachmittag locker 35 Grad Celsius – trotz Klimagerät und Ventilatoren und Durchlüften am Abend. Erstaunlicherweise ist bei uns so viel los wie immer – abgesehen von der Grippewelle im vergangenen Februar/März, wo der Andrang enorm war. Dass die Menschen trotz der Hitze zum Arzt gehen, mag auch an den vielen Routineuntersuchungen liegen, die an Geräte gebunden sind. Wer jetzt einen Termin absagt, muss unter Umständen ein paar Wochen auf einen neuen warten. Außerdem gibt es zurzeit eine leichte Sommergrippe.

Auch vertragen manche Menschen Klimaanlagen schlechter als das Schwitzen, weil sie zum Beispiel Atemwegsprobleme kriegen. Mich selbst ärgert es, wenn ich zum Einkaufen gehe und dann in auf 19 Grad herunter gekühlte Räume komme. Wer dorthin geschwitzt aus dem Auto kommt, muss eigentlich krank werden. Für mich als passionierten Pilzsucher ist es schade, dass sich heuer gar nichts finden lässt. Aber das ist freilich nur ein Luxusproblem. Überhaupt sind wir, was die Hitze anbetrifft, ja bislang mit einem blauen Auge davon gekommen, wenn man es zum Beispiel mit den drastischen Auswirkungen in Berlin oder Brandenburg vergleicht. Mittelfristig müssen wir uns wohl auf ein solches Klima über acht bis zehn Wochen am Stück einstellen. Da braucht es dann auch gesundheitspolitische Antworten.

Der Wasserwart: Der Leiter der städtischen Wasserversorgung in Auerbach, Harald Schmidt: Der Wasserverbrauch ist zurzeit enorm hoch: Wir kommen auf fast 2000 Kubikmeter Tagesmenge. Normal ist bei uns an einem Sommertag ein Verbrauch von 1500, 1600 Kubikmetern Wasser. Viele Leute haben bei sich zuhause Zisternen, aber die sind inzwischen leer, und dann gießen die Auerbacher mit Trinkwasser. Versorgungsprobleme haben wir aber keine; es ist alles im grünen Bereich. Unser Trinkwasser beziehen wir schon seit 1981 zu Teilen und seit ein paar Jahren komplett aus Ranna über die N-Ergie.

Als Puffer haben wir zwei Hochbehälter mit einem Volumen von insgesamt 3000 Kubikmetern. Die Behälter laufen nachts voll und entleeren sich tagsüber. So tauscht sich das Wasser auch immer wieder aus. Obwohl sich das Leitungswasser auf seinem Weg zu den Haushalten durch die unter der Straße verlegten Rohre etwas aufheizt, sind keine zusätzlichen Maßnahmen nötig, um die hohe Qualität des Trinkwassers zu garantieren. Das stellt schon allein der schnelle Austausch sicher. Außerdem wird es regelmäßig beprobt.

ASTRID LÖFFLER