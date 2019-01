Wie regionale Firmen Plastikmüll vermeiden

Allein acht Millionen Tonnen Kunststoffteile landen jedes Jahr in den Weltmeeren. Auch auf Äckern und Feldern in Franken haben Wissenschaftler der Universität Bayreuth vor kurzem Mikro- und Makroteilchen aus Plastik nachgewiesen. Was tun große Unternehmen in der Region, um ihre Abhängigkeit von Einweg-Kunststoff zu reduzieren? Die Nordbayerischen Nachrichten haben nachgefragt.

Auch in der Region setzen viele Unternehmen auf Mehrweggeschirr, das in den Geschirrspüler kann, um weniger Plastikmüll zu erzeugen. Foto: Bernd Thissen/dpa



Für welche Getränke oder Nahrungsmittel werden am Standort Pegnitz Becher, Schalen oder Flaschen aus Plastik verwendet?

Elke Wiltschko, Cherry: Die Cherry GmbH nutzt am Standort die Kantine der ZF Friedrichshafen AG. Diese verwendet Mehrweggeschirr und Gläser für die Pausenversorgung der Mitarbeiter und Bewirtung von Gästen. Hierzu gehört auch der im Kantinenbereich aufgestellte Kaffeevollautomat, für den Mehrwegtassen in verschiedenen Größen bereit gestellt werden. Zu Stoßzeiten und an einzelnen Getränkeautomaten kommen Kunststoffbecher zum Einsatz.

Michael Lautenschlager, ZF: Wir verwenden Mehrweggeschirr und -gläser für die Pausenversorgung der Mitarbeiter und Bewirtung von Gästen. Dazu gehört auch der im Kantinenbereich aufgestellte Kaffeevollautomat, für den Mehrwegtassen in verschiedenen Größen bereitgestellt werden. An den Getränkeautomaten, die im Werk verteilt stehen, kommen Kunststoffbecher oder Pappbecher zum Einsatz.

Marc Sproß, KSB: KSB verfügt über ein eigenes Betriebsrestaurant. Speisen und Getränke servieren wir ausschließlich auf Mehrweggeschirr (Porzellanteller, Schälchen, Besteck, Gläser et cetera). Einige Lebensmittel sind bei der Anlieferung natürlich in Kunststoffbehältnissen für Großverbraucher verpackt.

Werden diese Plastikbehältnisse recycelt oder landen sie im Restmüll?

Cherry: Sofern Mitarbeiter Kunststoffbecher in den bereitgestellten Rücknahmebehältern entsorgen, werden sie einem ordnungsgemäßen Recycling zugeführt.

ZF: Für die Becher stehen Rücknahmebehälter bereit. Diese Becher werden einem ordnungsgemäßen Recycling zugeführt.

KSB: Aufgrund des geringen Volumens erfolgt die Entsorgung im Restmüll zur thermischen Verwertung. Das ist mit die umweltverträglichste Lösung.

Wird für Plastikflaschen Pfand verlangt?

Cherry: An den Getränkeautomaten und in der Kantine werden ausschließlich Glasflaschen verkauft. Für alle Flaschen gelten die gesetzlichen Pfandvorschriften.

ZF: An den Getränkeautomaten und in der Kantine werden ausschließlich Glasflaschen verkauft. Für alle Flaschen gelten bei uns die gesetzlichen Pfandvorschriften.

KSB: Ja, wir nutzen ausschließlich ein Mehrweg-Flaschensystem.

Können Mitarbeiter eigene Kaffeebecher mitbringen?

Cherry: Selbstverständlich können Mitarbeiter eigene Kaffeebecher mitbringen.

ZF: Mitarbeiter können ihre eigenen Kaffeebecher, Gläser oder sonstigen Getränkebehältnisse mitbringen und sie an den Automaten befüllen. Das gilt auch für alle Wasserspender, aus denen kostenlos Wasser gezapft werden kann. Darüber hinaus gibt es in vielen Bereichen eigene Kaffeeküchen, in denen die Mitarbeiter ohnehin ihre eigenen Tassen, Gläser, Becher vorhalten.

KSB: Selbstverständlich. Die meisten Mitarbeiter nutzen eigenes Geschirr in unserem Unternehmen, das jeder individuell für sich aufbewahrt oder in einer gemeinsamen Abteilungsküche deponiert. Bereits vor einigen Jahren wurde an alle KSB-Mitarbeiter eine Umwelttasse aus Porzellan ausgeteilt. Manche Mitarbeiter bringen ihren täglichen Kaffee auch in der Thermoskanne von zuhause mit.

In welchem Umfang werden Mehrwegflaschen aus Glas verwendet?

Cherry: Soweit es im Verantwortungsbereich des Unternehmens liegt, eben an den Getränkeautomaten und in der Kantine. Welche Art von Flaschen Mitarbeiter für ihre eigene Versorgung zusätzlich ins Werk mitbringen, unterliegt ihrer eigenen Entscheidung.

ZF: Ausschließlich.

KSB: In unserer Kantine gibt es einen Mix aus Glas- und Kunststoffflaschen. Allerdings sind sämtliche Flaschen Mehrwegflaschen.

Wo fällt in der Produktion Plastik an? Was passiert mit diesem Material?

Cherry: Bei der ersten Frage geht es um Interna, weshalb wir um Verständnis bitten, dass wir diese Frage nicht beantworten. Sofern Kunststoffe als Abfall anfallen, werden sie separat gesammelt und verschiedenen Recyclingverfahren zugeführt.

ZF: Kunststoffe, die im Rahmen der Produktion unserer Produkte als "Abfall" anfallen, werden separat gesammelt und den verschiedenen Recyclingverfahren zugeführt. Gleiches gilt für Verpackungsmaterialien. Um sie auf ein Minimum zu reduzieren, sind unsere Lieferanten vertraglich verpflichtet, Verpackungsmaterialien zu vermeiden beziehungsweise auf das notwendige Maß zu reduzieren. Dort wo möglich, kommen Mehrwegverpackungen zum Einsatz.

KSB: In der Produktion bei KSB ist Plastik kein Thema. Lediglich im Wareneingang fallen Verpackungsfolien an. Diese werden gesammelt und recycled.

Welche Maßnahmen haben Sie bisher unternommen, um den Verbrauch von Plastik — zum Beispiel als Verpackung — zu verringern?

Cherry: Wir entwickeln und vertreiben unsere Produkte gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, die Umsetzung der bis Ende 2018 gültigen Verpackungsverordnung und des seit 1. Januar 2019 geltenden Verpackungsgesetzes und die Beteiligung an einem Dualen System sind für uns ebenso selbstverständlich wie die Herstellung von Produkten, die mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" für besondere Nachhaltigkeit zertifiziert werden können.

ZF: Hier gilt ähnliches wie bei Zulieferungen: Dort wo möglich, kommen Mehrwegsysteme zum Einsatz und der Verpackungsaufwand wird auf das zum Produktschutz notwendige Mindestmaß beschränkt. Außerdem haben wir seit Anfang dieses Jahres die Kunststoffbecher für unsere im Werk verteilten Wasserspender verbannt. Die Mitarbeiter können jetzt nur noch entweder die bereitgestellten Gläser (in der Kantine) oder eigene Behältnisse für das kostenlos zur Verfügung gestellte Wasser nutzen.

KSB: Wir sind kontinuierlich im Gespräch mit unseren Lieferanten, um den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren und zu optimieren. So verwenden wir beispielsweise Pendelverpackungen, es kommen keine Styroporchips mehr zum Einsatz, sondern es wird Crash-Papier verwendet. KSB hat sich mit dem Beitritt zum UN Global Compact unter anderem dazu verpflichtet, mit Ressourcen und der Umwelt verantwortungsvoll umzugehen. Deshalb richten wir unsere Arbeitsprozesse und die Arbeitsumgebung darauf aus, so wenig Energie und Rohstoffe wie möglich zu verbrauchen. Das gilt natürlich auch für Kunststoffe.

