Wie Rettungskräfte in Pegnitz Hand in Hand arbeiten

ASB will mit Familientag Mitglieder und Unterstützer gewinnen und sich wieder mehr in den Fokus rücken - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Erste Hilfe ist einfach — geben Sie sich einen Ruck": Der Geschäftsführer des ASB-Regionalverbands Jura, Andreas Brunner, nahm beim Familientag, den man zusammen mit dem ASB Ortsverband Pegnitz durchführte, die Gelegenheit beim Schopf, die Werbetrommel für mehr Verantwortung in Sachen Erste Hilfe zu rühren: "Es gibt kein besseres Gefühl als jemandem im Notfall helfen zu können".

Bei einer Schauübung wurde das Verhalten im Ernstfall gezeigt: Das THW übergibt einen Verletzten an die Rettungssanitäter vom ASB. © Klaus Trenz



Bei einer Schauübung wurde das Verhalten im Ernstfall gezeigt: Das THW übergibt einen Verletzten an die Rettungssanitäter vom ASB. Foto: Klaus Trenz



Das sagte Brunner, als sich eine Reihe prominenter Pegnitzer vor Publikum an der Herz-Lungen-Wiederbelebung an der Übungspuppe mühten. Danach konnten die Besucher des Familientags das nachmachen, ohne belehrt zu werden. Die Vorführung sollte unterhaltend sein, wie der ganze Tag, der mit einem gut besuchten Gottesdienst begann. Dekan Gerhard Schoenauer hatte den regulären Hauptgottesdienst von der St. Bartholomäuskirche in den Wiesweiherpark verlegt und ihn auf den ASB zugeschnitten. Weißwurstfrühschoppen, ein kurdischer Tanz einer Mutter-Kind-Gruppe sowie der Auftritt der Pegnitzer Trommelgruppe Okafo gehörte zum Programm. Kabarettist Alexander Göttlicher moderierte das Ganze.

Besonders im Fokus stand eine Schauübung mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Pegnitz. Es galt, eine Person zu retten, die im Keller eines eingestürzten Hauses verschüttet worden war. Stahlgestelle mit Planen und verschraubte Paletten simulierten den Einsatzort. Es wurde die Zusammenarbeit zwischen THW und der ASB-Rettungshundestaffel aus Velden und Pegnitz sowie dem Rettungsdienst demonstriert. Anschließend begab sich ein Flächensuchhund auf die Spur einer "vermissten Person". Was besonders beeindruckte: Obwohl das Publikum ablenkend wirkte, brachte der Hund seine Hundeführerin zur unter Paletten versteckten Person.

Mehr Besucher verdient

Infostände, Spiele für Kinder, ein Auftritt der Band Seven BR und des Franziskuskindergartens ergänzten das Programm des Familientags, der mehr Besucher verdient gehabt hätte. Informationen gab es auch über die seit 2016 durchgeführte Rumänienhilfe des ASB Pegnitz. Die Spendenbereitschaft dafür sei "sehr gut", sagte Organisator Richard Lindner. Mittlerweile habe man bereits fünf Transporte durchgeführt, habe verlässliche Partner in Rumänien gefunden sowie mehrere Anlaufstellen. Das rund zwölfköpfige Team könne jedoch noch Verstärkung brauchen. Zum Sortieren, Verpacken, aber auch zum Mitfahren.

Bei einer weiteren Schauübung wurde beim ASB-Familientag gezeigt, wie ein Rettungshund eine vermisste Person aufspürt.



Bei einer weiteren Schauübung wurde beim ASB-Familientag gezeigt, wie ein Rettungshund eine vermisste Person aufspürt.



Wie die beiden Vorsitzenden des ASB-Ortsverbands Robert Häußler und Wolfgang Müller erklärten, wollten sie mit dem Familienfest den ASB Pegnitz wieder bekannter machen und versuchen, neue Mitglieder und Unterstützer zu gewinnen. Den ASB in Pegnitz gibt es zwar schon seit 1966, aber die Aktivitäten sind ein wenig eingeschlafen. Seit etwa drei Jahren bemühen sich die Vorsitzenden darum, das zu verbessern.

Der ASB bietet in Pegnitz Erste-Hilfe-Kurse im neuen Vereinsheim an der Brauhausgasse an. Die Einweihung des Vereinsheims folgt noch. Die Aktiven sind zurzeit am Umbauen und Herrichten, sind damit aber in der Endphase. Dann gibt es noch die Rumänienhilfe. Der ASB hat in Rumänien gute Freundschaften geschlossen und beliefert beispielsweise Altenheime, Schulen und Kindergärten mit Kleidung, Schulsachen, Fahrrädern, Spielsachen und mehr. Die Samariter fahren überall dorthin, wo Bedarf besteht. Nicht zuletzt gibt es die Rettungshundestaffel und die Besuchshunde, die im Brigittenheim alten Menschen Freude machen.

Funktionäre des ASB sind regelmäßig jeden Donnerstag im Vereinsheim von 17 bis 18 Uhr anzutreffen, wo man auch Spenden für die Rumänienhilfe abgeben kann.

KLAUS TRENZ