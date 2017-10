Wie sich Verkehrsunfälle vermeiden lassen

Oberfränkische Polizei rät zu erhöhter Vorsicht in der dunklen Jahreszeit - vor 58 Minuten

BAYREUTH - "Hellwach in der dunklen Jahreszeit": Mit diesem Motto will die oberfränkische Polizei während der dunklen und kalten Jahreszeit auf erhöhte Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Dunkelheit, Nässe und Nebel stellen Autofahrer im Herbst und Winter noch mal vor besondere Herausforderungen. © Tobias Hase/dpa



Dunkelheit, Nässe und Nebel stellen Autofahrer im Herbst und Winter noch mal vor besondere Herausforderungen. Foto: Tobias Hase/dpa



Insbesondere zum Schutz von Fußgängern und Zweiradfahrern sei ab sofort erhöhte Aufmerksamkeit gefragt. Verminderte Erkennbarkeit dieser Verkehrsteilnehmer, aber auch eine veränderte Fahrbahnbeschaffenheit durch Laub, Regen, Reifglätte oder Schnee stellten ernstzunehmende Unfallrisiken dar. Deshalb gelte es auch, das Auto herbst- und winterfit zu machen.

2016 haben sich im Oktober und November aufgrund von Laub, Reif, überfrierender Nässe und Schnee auf den Straßen insgesamt 72 Verkehrsunfälle ereignet, darunter waren 23 Unfälle mit verletzten Personen. Im gleichen Zeitraum registrierte die Polizei bei Dämmerung und Dunkelheit insgesamt 32 Verkehrsunfälle mit Fußgängern. Neun Menschen wurden dabei schwer verletzt, und eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Bei diesen diffusen Lichtverhältnissen trugen in derselben Zeit 29 Fahrradfahrer leichte und zehn Radfahrer schwere Verletzungen davon. Die Polizei appelliert darum an alle Verkehrsteilnehmer, sich mit den Auswirkungen der eingeschränkten Licht-, Wetter- und Straßenverhältnisse zu befassen und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen.

So sollten Fußgänger und Fahrradfahrer bei Dunkelheit, Dämmerung, Regen und Nebel auf auffällige Kleidung, reflektierende Materialien und Accessoires setzen. Denn bei Dunkelheit sind Fußgänger und Radfahrer ab einer Entfernung von etwa 25 Metern kaum noch wahrzunehmen.

Tagfahrlicht reicht nicht

Aber auch Fahrzeuglenker sind gefragt: Das frühzeitige Einschalten des Abblendlichts etwa verbessert nicht nur die Sicht des Fahrers, sondern macht auch das Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer leichter wahrnehmbar. Insbesondere in den Wintermonaten sollte das Abblendlicht stets frühzeitig angeschaltet werden. Das Tagfahrlicht, das nur die Front, nicht aber die Rückseite des Fahrzeugs beleuchtet, reicht nicht aus, so die Polizei.

Bei Nebel sollte ab einer Sichtweite von weniger als 50 Metern zusätzlich die Nebelschlussleuchte benutzt werden. Dies führt zu einer besseren Sichtbarkeit für den nachfolgenden Verkehr und hilft Auffahrunfälle zu vermeiden. Funktion und Einstellung aller Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen sollten darum rechtzeitig geprüft werden.

Weil nur saubere und eisfreie Scheiben für einen klaren Durchblick sorgen, gilt es außerdem die Scheibenwaschanlage mit dem nötigen Frostschutz aufzufüllen. Vor dem Losfahren sollten Eis, Reif und feuchtes Laub von allen Scheiben entfernt werden. "Geben Sie sich auf keinen Fall nur mit kleinen ,Gucklöchern‘ zufrieden", warnt die oberfränkische Polizei. Die sonst erheblich eingeschränkte Sicht könne fatale Unfallfolgen nach sich ziehen. Eiskratzer und ein Handbesen sollten jederzeit griffbereit im Fahrzeug sein.

Bei beschlagenen Scheiben kann eine Klimaanlage, die der Innenluft die Feuchtigkeit entzieht, schnell Abhilfe schaffen.

Wie schnell sich die Straßenverhältnisse ändern und so zu Gefahrenstellen werden können, hätten in den vergangenen Tagen schon etliche Verkehrsunfälle gezeigt, die teils tödlich endeten. Verkehrsteilnehmer sollten gerade in der Übergangsphase daran denken, dass sich die Fahrbahnverhältnisse zeitlich und örtlich rasch ändern können.

Auf mit Laub bedeckten Fahrbahnen, bei Nässe, Frost und Schnee verlängert sich der Bremsweg teils erheblich und die Bodenhaftung im Bereich von Kurven nimmt deutlich ab. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, sollte die Geschwindigkeit unbedingt angepasst werden, raten die Beamten.

Auch der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sollte entsprechend beachtet werden. Wer für Fahrten grundsätzlich etwas mehr Zeit einplane, liege auf der sicheren Seite und komme nicht in Hektik.

Außerdem sollten die Reifen von Fahrzeugen regelmäßig überprüft und dabei auf ausreichende Reifenprofiltiefe geachtet werden. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern sollte dabei nicht ausgereizt werden, rät die Polizei. Denn bereits ab einer Profiltiefe von weniger als vier Millimetern beginnt die Haftung des Materials auf nasser Fahrbahn deutlich abzunehmen.

Test mit Zwei-Euro-Münze

Wer keinen Profiltiefenmesser zur Hand hat, kann mit dem Silberrand einer Zwei-Euro-Münze (entspricht drei Millimetern) Klarheit über die Profiltiefe bekommen.

Schließlich gelte es natürlich auch, rechtzeitig den Wechsel auf die Winterreifen zu planen. Keinesfalls solle damit bis zum ersten Schneefall oder Glatteis gewartet werden.

nn