Wieder raste auf der A9 Auto in eine Unfallstelle

18-Jährige wurde leicht verletzt - Flüchtigen Lkw-Fahrer dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt - vor 8 Stunden

RIEGELSTEIN - Immer häufiger kommt es in jüngster Zeit zu Folgeunfällen, wenn Autofahrer auf der A9 in Unfallstellen rasen. So auch am Samstagnachmittag in Höhe des Rastplatzes Sperbes. Die Bilanz: Eine verletzte Person und 30.000 Euro Schaden.

Am Samstagnachmittag kam es im Bereich des Parkplatzes Sperbes zu zwei Unfällen. Zunächst wechselte ein anfangs unbekannter Sattelzug die Fahrspur und zwang so einen 28-jährigen Fahrzeugführer aus Brandenburg zum Ausweichen nach links. Ein auf der linken Fahrspur fahrender Audi mit einem 58-jährigen Mann aus Berlin am Steuer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den Pkw auf.

Als beide Fahrzeuge standen, knallte eine 18-jährige Bayreutherin in die Unfallstelle und prallte gegen beide stehenden Fahrzeuge. Die junge Frau wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder um sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Glücklicherweise hat sich im Laufe des Abends ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei gemeldet, der nicht nur den Unfall beobachtet, sondern sich auch die Kennzeichen des unfallflüchtigen Sattelzugs notiert hatte. Den Sattelzugfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

