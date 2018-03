Wieder stehen Bauarbeiten auf der Autobahn an

Fahrbahn wird auf sieben Kilometern Länge erneuert: Anschlussstelle Weidensees wird gesperrt - vor 1 Stunde

PLECH/PEGNITZ - Nach Ostern bis vermutlich Ende Juli wird es auf der Autobahn 9 wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen, weil auf einem weiteren Abschnitt die Fahrbahn erneuert wird.

Zwischen Plech und Pegnitz wird die Fahrbahn der Autobahn ab April erneuert, ebenso wie die gelbe Brücke zwischen Ottenhof und Bernheck. Der Verkehr soll auf zwei Fahrspuren in jede Richtung geführt werden. © Foto: Kerstin Goetzke



Dabei sollen die ersten beiden Asphaltschichten abgetragen und erneuert werden. So sollen Risse und Fahrbahnschäden behoben und Schutzplanken an der Fahrbahnmitte und am Rand ausgetauscht werden, erklärt Matthias Wölfel, Sachgebietsleiter für Betrieb und Verkehr bei der Autobahndirektion Nordbayern. Pro Fahrtrichtung sollen in dieser Zeit — wie schon bei Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren — planmäßig zwei Streifen befahrbar sein.

Während dieser Maßnahme werden außerdem sieben Brücken an der Autobahn zwischen Pegnitz und Plech erneuert: Unter anderem werden Mittelpfeiler und die sogenannten Brückenkappen saniert. Das sind die Streifen, die für Geländer oder Radwege verwendet werden. In diesem Zusammenhang werden beispielsweise die Brücke an der Verbindungsstraße zwischen Ottenhof und Bernheck sowie eine Brücke im Veldensteiner Forst gesperrt. Beide sind nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.

Gravierender dürfte allerdings die nicht alltägliche Sperrung der Autobahnanschlussstelle Weidensees in beide Richtungen sein. Die Hinweisschilder dafür stehen bereits am Straßenrand – wenn auch noch durchgestrichen – bereit. Die Umleitungsschilder über alternative Auffahrten auf die Autobahn sollen in den nächsten Tagen folgen, so Wölfel.

Insgesamt soll die Maßnahme auf der sieben Kilometer langen Strecke zwischen Pegnitz und Plech sowie in der Gegenrichtung 13 Millionen Euro kosten und vom 9. April bis etwa zum Beginn der Sommerferien dauern.

Wesentlich weniger Zeit ist für Arbeiten zwischen Trockau und Bayreuth Süd angesetzt: Auf Höhe Obernschreez soll eine abgerutschte Böschung abgetragen und durch Steine ersetzt werden. Die Maßnahme, die sich über zirka zwei Kilometer ziehen wird, kostet rund eine Million Euro und soll im Mai durchgeführt werden. In Fahrtrichtung Nürnberg soll es nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Und auch in Richtung Bayreuth soll die Autobahn zweispurig befahrbar bleiben.

kgoe