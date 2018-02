Skurrile Kostüme und viele bunte Wagen gab es beim Faschingszug in Plech zu sehen. Am Dienstagnachmittag zog der Gaudiwurm durch den Ort und sorgte mit dem ein oder anderen sarkastischen Spruch für Lacher bei den Zuschauern.

Beim Faschingsumzug in Pottenstein feierten die Besucher am Dienstagnachmittag eine kunterbunte Gute-Laune-Party. Blaskapellen und Gardetänzerinnen sorgten für Stimmung, während der Gaudiwurm durch den Ort zog.

Auf der extrem glatten Staatsstraße zwischen Auerbach und Ranna ist am Montagabend eine junge Auerbacherin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Frau musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, am Auto entstand Totalschaden. Am Einsatzort mussten die Feuerwehren zur eigenen Sicherheit erst einmal streuen.