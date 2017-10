Wilde Flucht durch Bad Berneck über Wiesen und Parkplätze

17-Jähriger war ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz mit einem Leichtkraftrad unterwegs - vor 2 Stunden

BAD BERNECK - Nach einer längeren Verfolgungsjagd schnappte die Polizei am Montagabend einen 17-Jährigen, der vorher bei einer Verkehrskontrolle mit seinem Leichtkraftrad geflohen war. Er muss sich wegen zahlreicher Verstöße verantworten.

Gegen 20 Uhr wollten die Polizeibeamten in der Bahnhofstraße ein Leichtkraftrad wegen eines fehlerhaften Kennzeichens kontrollieren. Der Fahrer hatte allerdings andere Pläne, gab beim Erkennen der Anhalte-Signale Gas und entzog sich der Kontrolle. Mit einer wilden Fahrt über mehrere Parkplätze, durch Straßen und bei Missachtung einer roten Ampel versuchte er die Polizisten abzuschütteln.

In der Straße Klang an der Wikinger-Festhalle stürzte er auf einer nassen Wiese und setzte nun zu Fuß die Flucht in Richtung Sportgelände fort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. In der Maintalstraße gelang den sportlichen Beamten der Polizei Bayreuth-Land die Festnahme.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass der 17 Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und zudem ein Versicherungsschutz fehlte. Da sich der Jugendliche beim Sturz Prellungen und Abschürfungen zugezogen hatte, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Auf seiner Flucht versuchte der Zweiradfahrer zudem, die Polizisten abzudrängen. Um eine Kollision und Verletzungen des Flüchtenden zu vermeiden, mussten die Beamten ausweichen und touchierten mit ihrem Streifenwagen einen Granitblock am Straßenrand. Am Polizeiauto entstand dabei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Den jungen Mann erwarten ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren aufgrund zahlreicher Verstöße.

