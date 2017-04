Wilde Flucht endete an der Naturbühne Trebgast

Stark alkoholisierter 37-Jähriger war selbst durch Schreckschuss aus Dienstpistole nicht zu stoppen - vor 1 Stunde

TREBGAST - Weil er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, ignorierte am späten Freitagabend ein 37 Jahre alter Autofahrer bei Trebgast sämtliche Anhaltesignale einer Polizeistreife und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt. Die Beamten konnten den rücksichtslosen Betrunkenen schließlich stoppen und trotz heftigen Widerstands festnehmen.

Gegen 23.45 Uhr wollte eine Streife der Stadtsteinacher Polizeiinspektion den Wagen des 37-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kulmbach bei Ködnitz zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer gab allerdings plötzlich Gas und ignorierte die mehrfachen deutlichen Anhaltesignale der Polizeibeamten aus dem Streifenwagen.

Während der Verfolgungsfahrt, die sich zum Teil über unbefestigte Straßen Richtung Trebgast und Himmelkron und anschließend wieder zurück in die Nähe von Ködnitz abzeichnete, stoppte der 37-Jährige zweimal seinen Wagen abrupt. Als sich die Beamten jeweils zu Fuß dem Auto genähert hatten, gab der Mann am Steuer plötzlich wieder Gas und brachte die Polizisten durch seine rücksichtslose Fahrweise in Gefahr, weshalb einer der Beamten aus seiner Dienstpistole einen Schuss in die Luft abgab.

Der Fahrer setzte seine Fahrt dennoch fort und mehrere Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen klinkten sich in die Fahndung nach dem Fahrzeug ein. In der Nähe der Naturbühne von Trebgast endete schließlich die Flucht des Mannes, als er sein Auto an einem Berganstieg festfuhr und beim anschließenden Zurücksetzen den Streifenwagen rammte.

Trotz weiterer massiver Gegenwehr des Autofahrers, gelang es den Polizisten, den aggressiven 37-Jährigen festzunehmen. Er selbst und auch die beiden Beamten erlitten leichte Verletzungen. Ein anschließender Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von weit über zwei Promille, weshalb er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher.

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land hat die Ermittlungen gegen den 37-Jährigen wegen verschiedener strafrechtlicher Delikte übernommen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.