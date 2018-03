Wildes Parken in Auerbach beklagt

In CSU–Versammlung wurde das Verhalten kritisiert - vor 34 Minuten

AUERBACH - "Sie reden, wir hören zu!" Das war das Motto der CSU-Bürgerversammlung am Donnerstag im kleinen Kolpingsaal. Die 35 Anwesenden – darunter etliche CSU-Mitglieder – hatten viel zu sagen. Die Themen reichten vom Schießlärm zu erschwinglichen Wohnungen, vom Hundekot zur Parkmoral.

Die mangelhafte Parkmoral ist bei der CSU-Bürgerversammlung kritisiert worden. Das geht so weit, dass Linienbusse ihre Mitreisenden auf der Straße aussteigen lassen müssen, weil die Haltestellen belegt sind. © Brigitte Grüner



"Zehn Euro reichen nicht für Falschparken, 50 Euro sollten es mindestens sein", meinte Christian Lindner. Stefan Egerer berichtete von einem Feuerwehreinsatz in Düsseldorf. Dort konnte die Drehleiter wegen eines Falschparkers nicht anfahren. Der Autofahrer sei wegen "fahrlässiger Tötung" angeklagt worden, so Egerer.

Georg Büttner hatte das Thema angesprochen und die Parkmoral in der Innenstadt kritisiert. "Der Zustand ist zum Grausen." Viele Fahrer parken auf Flächen, die nicht als Parkplatz ausgewiesen sind oder blockieren die Zufahrt zum Schlosshof. Mehr Kontrolle wäre wohl angebracht, so Büttner.

"Aber wollen wir das auch"

"Es ist nicht optimal", pflichtete Stadtrat Ulrich Jung bei. Er habe sogar Leute, "die heute hier sitzen", schon auf unerlaubten Stellflächen gesehen. Auch bei Gottesdiensten beachten viele die Straßenverkehrsordnung nicht. "Mehr Kontrolle wäre nötig. Aber wollen wir das auch?", fragte Jung.

Vorsitzender Bernhard Hinteregger meinte, dass auch die zu geringe Menge der Parkplätze ein Grund für die wilde Parkerei sein könnte. Am Marktplatz könnte man wenigstens auf einer Seite zusätzliche Parkflächen schaffen, sagte Hinteregger unter Beifall. Siegfried Neukam fragte sich, ob die großen Flächen der Gastronomie in den Sommermonaten wirklich sinnvoll seien. Auch hier gehe viel Parkraum verloren.

Oft sei es so, dass Parkplätze frei sind, aber die Autos dennoch genau vor einem Geschäft an unerlaubter Stelle geparkt werden, so Büttner. "Egoismus ist überall. Mit gutem Wille könnte es besser werden", so Hans Steger. Peter Koch fragte an, ob die Bushaltestelle in der Innenstadt nicht an den Place de Laneuveville verlegt werden könnte.

Hinweis auf Leihfahrräder

Koch konnte sich auch Anreize zum Radfahren vorstellen. Auch Leihfahrräder in der Innenstadt könnten das Parkproblem reduzieren, so Koch. Nach der Innenstadtsanierung sprach die Stadtverwaltung davon, dass das Parksystem ausprobiert werde und nochmals auf den Prüfstand kommt, erinnerten sich die amtierenden Stadträte. Die derzeit gültige Parkordnung werde nun allerdings nicht mehr hinterfragt, sondern bleibe wohl so, bedauerte Jung. "Wir haben uns etwas anderes vom Parkraumkonzept erwartet" betonte Herbert Appl.

"Maßnahmen gegen die Freischeißerei" forderte Hans-Walter Bottenbruch. Ihm sei schon oft aufgefallen, dass Hunde trotz Anleinpflicht frei im Stadtpark herumlaufen und ihre Geschäfte verrichten. Nicht nur der oft genutzte Fußgängerweg, sondern auch ein Spielplatz seien dort in der Nähe. Georg Büttner berichtete, dass er einen Hundebesitzer in einem ähnlichen Fall zur Rede gestellt hatte.

Erschwingliche, möglichst barrierefreie Wohnungen für Senioren vermisste Lotte Mura in der Stadt. Es gebe viele leer stehende Häuser in der Stadt, die dafür in Frage kämen. Hans Steger wusste, dass die Stadt zwei Häuser in der Unteren Vorstadt erworben hat. Ohne Investor sei an Sanierung und Umbau aber nicht zu denken. Dieser sei aber vermutlich nicht aus dem Ärmel zu schütteln.

Steger stellte die Frage in den Raum, ob die Stadt womöglich als Steigbügelhalter für einen Investor dient. Lotte Mura befürchtete, dass eine Maßnahme erst begonnen wird, wenn alle Häuser im Eigentum der Stadt sind. "Bis dahin sind wir gestorben", sagte die 75-Jährige, die vier Interessenten für solche Senioren-Wohneinheiten kennt.

Michael Iberl und Peter Lindner ärgerten sich über den Schieß- und Fluglärm, der aktuell wegen der vielen Manöver oft bis nach Mitternacht zu hören ist. Herbert Winter erinnerte an die wirtschaftliche Bedeutung des Truppenübungsplatzes für die Region.

"Der Lärm in Auerbach ist nichts gegen den Lärm in Kirchenthumbach oder Eschenbach", betonte Christian Lindner. In Auerbach werde der Lärm etwas überbewertet. Wenn elf Nationen zusammen üben, gehe das nicht unbemerkt. Man dürfe auch den "brutal großen" Wirtschaftsfaktor und die Wildpopulation nicht außer Acht lassen.

Unlängst seien von den amerikanischen Militärs die Bürgermeister der Randgemeinden zu einem Gespräch eingeladen worden. "Alle waren dort, nur der Auerbacher nicht", wusste Lindner. Gerade im Gespräch könnte man vielleicht etwas bewirken, bedauerte Herbert Appl. Richard Lehner machte deutlich, dass die übenden Einheiten "für unsere Sicherheit da sind".

BRIGITTE GRÜNER