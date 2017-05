Wildschwein-Rotten verwüsten im Landkreis große Flächen

Jägervereinigung Pegnitz zog in Hegeschau Bilanz: 1886 Rehe erlegt und 43 Waschbären erbeutet — Reihe verdienter Mitglieder geehrt - 05.05.2017 18:36 Uhr

PEGNITZ - Dieses Mal reichten kaum die Sitzplätze im Gemeindehaus in Bieberswöhr, wo die Jägervereinigung Pegnitz ihre Hegeschau über das abgelaufene Jagdjahr abhielt.

Der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Thomas Kürzdörfer durfte bei dieser Veranstaltung gleich für den erkrankten Vorsitzenden Karl-Heinz Inzelsberger einspringen.

An zahlreichen Präsentationswänden hatten die Jäger ihre im vergangenen Jagdjahr erlegten Rehbock-Trophäen aufgehängt und die für alle Besucher offene Veranstaltung bot einen guten Überblick, wie es um den Wildbestand im südlichen Teil des Bayreuther Landkreises bestellt ist.

Rudi Adler, der Leiter der Unteren Jagdbehörde, nutzte sein Grußwort, um sich nach 22-jähriger Tätigkeit bei den Jägern und den Landwirten in den Ruhestand zu verabschieden. Die Jägervereinigung Pegnitz bezeichnete er als "Aktivposten innerhalb Bayerns".

Dem Wolf zum Opfer gefallen

Hubert Witt, Vorsitzender des Bundes der Bayerischen Jagdaufseher, berichtete in seinem Vortrag über den Einfluss, der seit einigen Jahren in Deutschland wieder heimischen Wölfe auf Wild und Jagd. Untermauert durch viele Videosequenzen konnte er aus seinem Jagdrevier in Brandenburg berichten. Dort sind innerhalb der vergangenen sieben Jahren nahezu sämtliche Mufflons (Wildschafe) dem Wolf zum Opfer gefallen. Genau so erging es dem Damwild, das inzwischen nicht mehr bewirtschaftet werden kann.

Wildschweine haben sich zum Schutz gegen den Wolf zu Großrotten zusammengeschlossen und verwüsten entsprechend die landwirtschaftlichen Flächen erheblich. Er persönlich hat sich entschlossen, sein Jagdrevier demnächst aufzugeben.

Im Bericht über die Streckenentwicklung des Jagdwildes stellte der Leiter der Hegegemeinschaft Pegnitz, Peter Meister, die einzelnen Zahlen für alle Hegegemeinschaften vor. So ergab sich mit einem Gesamtabschuss von 532 Wildschweinen ein geringfügiger Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mit insgesamt 1886 Rehen, die von den Jägern erlegt worden sind oder dem Autoverkehr zum Opfer fielen, bewegt man sich hier auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Unter den 565 ausgestellten Rehbockgehörnen gab es einige Kuriositäten. Der stärkste Bock wurde von Hermann Hopf im Revier Engelmannsreuth erlegt und hatte ein Gehörngewicht von 360 Gramm.

Die Stärke der Gehörne, die die einzelnen Rehböcke erreichen, sind ein Spiegelbild über die Qualität des Wildbestandes und des Lebensraumes, daher werden diese Zahlen jährlich von den Jägern ausgewertet. Stark vermehrt hat sich auch der Waschbär, so dass hiervon 43 Tiere erbeutet wurden. Erstmals wurden auch Neueinwanderer wie Marderhund und Nutria erlegt.

Den Abschluss bildete traditionell die Ehrung langjähriger Mitglieder und verdient gemachter Landwirte. Mit der Wildhegenadel wurde Horst Meyer ausgezeichnet. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Bayerischen Landesjagdverband wurden Manfred Herzing, Johann Popp und Rocco Campo geehrt. 40 Jahre dabei ist Georg Fuchs, immerhin 50 Jahre Johann Bär und für 70 Jahre wurde mit Herbert Schott aus Creußen das älteste Mitglied geehrt.

Für außergewöhnliche Verdienste um die Bewahrung des Naturerbes der Bayerischen Landschaft erhielten die Medaille Naturerbe Bayern in Bronze: Georg Brütting, Georg Peter, Georg Schmitt, Josef Körber, Lorenz Arnold und Hans Gmelch.

Thomas Kürzdörfer bedankte sich auch bei allen ausgeschiedenen Vorstandschaftsmitgliedern und besonders bei den langjährigen Jagdhornbläsern, die unter der Leitung von Loni Weidinger viele Jahre der Jägerschaft treue Dienste erwiesen haben.

