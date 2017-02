Willenberg nun ohne Wehr

WILLENBERG - Wenn es brenzlig wird, ist die Feuerwehr da. Wenn sie nicht mehr da ist, könnte es im Ernstfall erst recht brenzlig werden, so wie in Willenberg, wo sich die Feuerwehr in ihrer Hauptversammlung am Wochenende aufgelöst hat. Doch der Ex-Kommandant beruhigt.

Das Feuerwehrhaus in Willenberg ist eher mit einer kleinen Scheune zu vergleichen. Wenn man nicht den Sirenenmast sehen würde, könnte man auch leicht daran vorbeifahren, so der Kommandant. © Ralf Münch



"Für die Entscheidung gibt es mehrere Gründe", berichtete Kommandant Thorsten Rochus. "Einer davon ist, dass wir hier gerade noch elf Aktive sind." Und mit elf Aktiven könne man eine Feuerwehr nicht mehr aufrechterhalten. Zumal wenn die meisten Mitglieder ihren Arbeitsplatz weiter entfernt hätten, etwa in Bayreuth oder in Nürnberg.

Kaum gebraucht

Rochus selbst ist zum Beispiel die meiste Zeit im Bundesgebiet auf Montage unterwegs. Wenn es tagsüber einen Einsatz geben würde, dann könnte hier sowieso keiner Dienst leisten, sagt er. Außerdem sei in den drei Jahren, die er Kommandant war, nichts Großes angefallen. "Vielleicht mal die Beseitigung einer Ölspur", sagt Rochus. "Der letzte größere Einsatz, den wir hatten, war, glaube ich, vor etwa fünf Jahren. Da ging es um den Waldbrand bei Bronn. Das war es dann aber auch schon."

An jungen Leuten, die freiwillig ein solches Ehrenamt übernehmen wollten, hapere es, berichtet Rochus. Dabei geht es der Willenberger Feuerwehr in Sachen Nachwuchsproblemen nicht anders als vielen anderen Vereinen. Der Altersdurchschnitt der Feuerwehrleute liege bei rund 45 Jahren, so der Kommandant.

Und das Feuerwehrhaus in Willenberg, wenn man es überhaupt als solches bezeichnen will, ist eher mit einer kleinen Scheune zu vergleichen. Wenn man nicht den Sirenenmast sehen würde, könnte man auch leicht daran vorbeifahren, sagt Rochus. Wäre da nicht ein kleines Holzschild am Gebäude, das darauf aufmerksam macht, dass es sich hierbei um ein Feuerwehrhaus handle.

"Das Gebäude ist schon ziemlich alt", zählt Rochus einen weiteren Grund auf, der zur Auflösung geführt hat. "Und für die Kosten zum Unterhalt ist die Stadt Pegnitz zuständig. Es ist noch nicht lange her, da musste die Sirene erneuert werden. Und die Tore sind für unseren Tragkraftspritzenanhänger zu klein. Das wurde bei einer Inspektionsbegehung festgestellt. Auch da hätte man auf längerer Sicht irgendwas machen müssen." Außerdem sei das ganze Gebäude renovierungsbedürftig.

Gibt es wegen der Auflösung der Willenberger Feuerwehr jetzt eine Lücke bei einem Notfall? Nein, sagt Rochus und erklärt: "Die Stadt Pegnitz und die Feuerwehrführung muss jetzt einen Plan ausarbeiten welche Feuerwehren in der Umgebung für diesen Schutzbereich in Zukunft zuständig sind. Das klappt schon."

