Winfried Stöcker verkauft sein Unternehmen

Ehemaliger Pegnitzer übergibt Euroimmun in amerikanische Hände - vor 1 Stunde

PEGNITZ/LÜBECK - Der ehemalige Pegnitzer Winfried Stöcker hat sein Diagnostikunternehmen Euroimmun für 1,3 Milliarden Dollar an den amerikanischen Medizintechnik-Hersteller PerkinElmer verkauft.

Steht im Fokus der Görlitzer Staatsanwaltschaft: Winfried Stöcker. © Foto: dpa



„Ich wollte vermeiden, dass die Firma in die Hände von Finanzleuten gerät, die kein Interesse haben an Diagnostik und an vernünftiger Firmenentwicklung, sondern nur das Geld im Auge haben“, begründet der 70-jährige Stöcker den Verkauf auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

Stöcker hat das Unternehmen Euroimmun mit Hauptsitz in Lübeck 1987 gegründet. Die Firma stellt Reagenzien für die medizinische Labordiagnostik her. Euroimmun hat Niederlassungen unter anderem in China, England, Italien, Südafrika, Kanada und den USA.

„Es ändert sich nichts“

Winfried Stöcker bleibt weiterhin im Unternehmen tätig. „Ich bin weiter wie bisher der Vorsitzende und werde mich auch weiter um Forschung, Entwicklung und Diagnostik kümmern“, sagt er. Ändern würde der Verkauf nichts, auch nicht fürs Personal. „Es ändert sich gar nichts außer den Besitzverhältnissen.“ Im Gegenteil würde alles besser. Denn die Firma PerkinElmer sei sehr stark in den USA verankert. Sie plane, Lübeck zum Ausgangspunkt für ihr europäisches Geschäft zu machen. „Das wird den Standort stärken“, so Stöcker.

Gespräche seit einem Jahr

Der Verkauf ging am vergangenen Freitag über die Bühne, seit einem Jahr bereits würden die Gespräche mit der amerikanischen Firma laufen. Laut Stöcker sei es ein logischer Schritt, die Firma zu verkaufen. „Ich habe ein paar Tage nicht so gut geschlafen, als es um die Wurst ging, aber letztendlich ist mir klar, dass es so gemacht werden muss.“

Winfried Stöcker kam mit seiner Familie 1961 nach Pegnitz, dort ging er auch zur Schule. Seine Eltern eröffneten eine chemische Reinigung in der Stadt. Nach wie vor gibt es in der Schloßstraße eine Euroimmun-Filiale. Weltweit beschäftigt die Firma 2370 Mitarbeiter, davon 1600 in Deutschland.

