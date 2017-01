Winter auf der A9: Hänger knallte gegen Lkw-Führerhaus

Bei sechs Unfällen entstand mindestens 150.000 Euro Schaden - Keine Verletzten

BETZENSTEIN/GEFREES - Ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro entstand am Mittwoch bei insgesamt sechs Unfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A9 bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Am Mittwochmorgen geriet ein 38-jähriger Nürnberger mit seinem unbeladenen Autotransporter ins Schleudern, drehte sich und schlitterte in die Ausfahrt Gefrees in Richtung Berlin. Bis zur Bergung des verkeilten Trucks war die Ausfahrt über zwei Stunden blockiert.

Kurze Zeit später gerieten in Höhe des Parkplatzes Sperbes nacheinander drei Autofahrer unabhängig voneinander mit ihren Fahrzeugen ins Schleudern und prallten in die Betonleitwände.

Am Nachmittag geriet ein 37-jähriger Berliner vor dem Parkplatz Sperbes in Richtung Süden beim Überholen ins Schleudern. Mit dem Heck seines Hyundai krachte er in den VW eines 54-jährigen Leipzigers und schob diesen in die Schutzplanke.

In der Nacht geriet schließlich der Anhänger des Lastwagenzuges eines 61-jährigen Berliners beim Überholen kurz vor der Rastanlage Fränkische Schweiz in Richtung Süden ins Schlingern. Der Hänger traf die Fahrerkabine des überholten 25-jährigen Kollegen aus Polen und beschädigte diese stark.

Glücklicherweise erlitt keiner der vielen Unfallbeteiligten Verletzungen. Alle Unfallverursacher waren für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs und erhalten entsprechende Bußgeldbescheide.

rr