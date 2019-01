Winter macht sich am Arbeitsmarkt bemerkbar

Arbeitsagentur legt Zahlen für Pegnitz und Region Bayreuth vor - vor 4 Stunden

PEGNITZ/BAYREUTH - Auf dem regionalen Arbeitsmarkt macht sich der Winter nun deutlich bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Januar saisonüblich gegenüber dem Vormonat an. Mit aktuell 4,2 Prozent liegt die Arbeitslosenquote in der Region aber auch weiterhin unter dem Vorjahresniveau.

"Der jahreszeitlich bedingte Anstieg ändert nichts an der insgesamt weiter dynamischen Entwicklung auf dem regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt", erklärt Sebastian Peine, Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof.

10 744 Männer und Frauen waren im Januar 2019 im Agenturbezirk Bayreuth-Hof arbeitslos, 593 weniger als vor einem Jahr. "Bei allen Altersgruppen konnte die Arbeitslosigkeit deutlich reduziert werden", erklärt Peine. Während 111 Jüngere unter 25 Jahren weniger arbeitslos waren als im Vorjahr, reduzierte sich die Zahl der arbeitslosen Älteren über 50 Jahren um 215. Von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren in der Region 2.092 Menschen. Das waren 314 weniger als im Januar 2018. Arbeitslose mit ausländischen Wurzeln gab es 71 weniger als vor einem Jahr.

"Eine Personengruppe, die weiterhin unsere besonders intensive Unterstützung benötigt, sind Arbeitslose mit Behinderung", erklärt der Arbeitsmarkt-Experte. "Das jetzt anlaufende Verfahren zur alljährlichen Meldung der schwerbehinderten Beschäftigten in Unternehmen ist eine gute Gelegenheit für Betriebe, sich über die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten der Arbeitsagentur zu informieren", rät Peine. Im Agenturbezirk waren 97 arbeitslose Schwerbehinderte mehr zu verzeichnen als im Vorjahresmonat.

Unterbeschäftigung gesunken

Die Unterbeschäftigung lag deutlich unter dem Niveau des Vorjahresmonats. 15 357 Personen standen im Januar 2019 nicht in einem regulären Beschäftigungsverhältnis, 1015 Personen weniger als vor einem Jahr. Neben Arbeitslosen werden in die Betrachtung der Unterbeschäftigung zum Beispiel auch Teilnehmer an einer beruflichen Qualifizierung oder kurzfristig Arbeitsunfähige einbezogen. Auch auf dem Ausbildungsmarkt gab es bereits viel Bewegung.

Im ersten Monat des Jahres waren 3451 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsbeginn 2019 gemeldet, 175 mehr als im Januar 2018. Bei der Berufsberatung waren im Januar 2132 Jugendliche registriert, die mit Unterstützung der Berufsberaterinnen und Berufsberater nach einer passenden Ausbildungsstelle suchen. Im Januar des Vorjahres waren es 2254 Jungen und Mädchen.

Die Region Bayreuth-Hof kann einen weiteren Beschäftigungszuwachs vorweisen. Zum Stichtag am 30. Juni 2018 standen 191 576 Männer und Frauen im Agenturbezirk in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem Plus von 3105 Beschäftigten oder 1,6 Prozent.

Überproportional stieg dabei erneut die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Personen mit ausländischen Wurzeln. Gegenüber dem Vorjahresquartal waren 1783 ausländische Beschäftigte mehr zu verzeichnen. Das entspricht einem Zuwachs von 14 Prozent. Mit 121 494 Beschäftigten arbeiten fast zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich, 69 003 im Produzierenden Gewerbe, nur 1078 im Sektor Land-, Forstwirtschaft und Fischerei.

Nach Wirtschaftsbereichen betrachtet gab es die größte Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe mit einem Zuwachs von 1124 Beschäftigten, 1025 davon allein in der Metall-, Eletro- und Stahlindustrie. Das Gesundheitswesen legte um 614 Beschäftigte zu, im Bereich Heime und Sozialwesen gab es 417 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr.

142 mehr Arbeitslose

In Pegnitz ist die Arbeitslosigkeit ist von Dezember auf Januar um 142 auf 641 Personen gestiegen. Das waren 73 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 3,5 Prozent; 2018 belief sie sich auf 3,9 Prozent. Dabei meldeten sich 279 Personen neu oder erneut arbeitslos, 13 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 139 Menschen ihre Arbeitslosigkeit (zwölf mehr).

Der Bestand ist im Januar um sechs Stellen auf 227 gesunken; im Vergleich zum Januar 2018 gab es 64 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Januar 29 neue Arbeitsstellen, acht weniger als 2018.

