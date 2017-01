Einen Faschingszug gibt es in Pegnitz schon lange nicht mehr. So lange, dass sich viele nicht mehr daran erinnern, dass vor 40 Jahren ein Gaudiwurm mit hunderten von Kindern durch die Stadt gezogen ist. Organisatoren waren damals Karin Weiss zusammen mit den Pfadfindern und dem CVJM. Wer erkennt sich auf den Schnappschüssen aus dem NN-Bildarchiv?

In Bayreuth kam es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Unfall. Ein Hund und seine Besitzerin brachen am Weiher unterhalb des Festspielhauses im Eis ein. Passanten konnten die Frau noch rechtzeitig aus dem eiskalten Gewässer retten. Für den Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät.