Mit etwas Verspätung ist der Winter doch eingekehrt in der Region. Und er meint es besonders gut. Klirrende Kälte, eine stabile Schneedecke sowie Nebel und Sonnenschein im Wechsel verwandelten die Natur in eine bezaubernde Glitzerwelt. Hier die schönsten Schnappschüsse vom Hainberg in Pegnitz und von der Hohenmirsberger Platte. Foto: Richard Reinl ©