Winzerfest: Pegnitzer trotz Wetterunbilden in Feierlaune

Zur zehnten Auflage der gemeinsamen Veranstaltung von NN und "Wagneria" kamen rund 1000 Besucher - vor 7 Minuten

PEGNITZ - „Die Pegnitzer können doch feiern“. Trotz anfänglicher Regenschauer und Temperaturen, die sich nur knapp im zweistelligen Bereich bewegten, genossen am Samstag abend rund 1000 Besucher beim inzwischen zehnten gemeinsam von der „Wagneria“ und den Nordbayerischen Nachrichten veranstalteten Winzerfest vergnügliche Stunden am Marktplatz.

Als Gerhard Wagner vor einem Jahrzehnt zusammen mit den Nordbayerischen Nachrichten und dem Kulturreferat der Stadt, das im Rahmenprogramm wieder eine Führung mit dem Mundartdichter Walter Tausendpfund anbot, das Wagnis einging, den Veranstaltungsreigen mit einem Winzerfest anzureichern, hegten viele Zweifel, ob sich der Versuch im Bierland Oberfranken durchsetzen würde.

Heute freut sich alljährlich ein treues Stammpublikum auf das Angebot von insgesamt fünf Winzern aus vier Anbaugebieten. Mehr noch: Längst hat sich auch im weiten Umkreis herumgesprochen, dass sich bei Wein und Musik in der „guten Stube“ von Pegnitz hervorragend feiern lässt.

Die äußeren Bedingungen waren dabei heuer alles andere als optimal. Herbstliche Temperaturen und Regenschauer trieben dem Organisator Gerhard Wagner die Sorgenfalten auf die Stirn, die noch tiefer wurden, als in der Winzerstraße vorübergehend der Strom ausfiel und die Planen der vorsorglich aufgestellten Zelte alles andere als dicht waren. Aber die Gäste wussten sich zu helfen und so boten aufgespannte Regenschirme im Zelt für einen seltenen Anblick. Wen fröstelte, konnte sich Decken ausleihen oder sich mit Bamberger Punsch aufwärmen.

Als „Petrus“ ein Einsehen hatte, füllten sich bald auch die Plätze im Freien. Zu einem abwechslungsreichen Speisenangebt der umliegenden Gaststätten und der Buchauer Holzofenbäckerei gab es nicht weniger als 30 Weine zur Auswahl, darunter so klangvolle Namen wie „sweet & red“, „ä-bissle Rosa“, „Zinnober“ und „Woge der Begeisterung“.

Diese schwappte bald auch durch die Reihen, spätestens als das „Kleine Saisonorchester“ aus Unterfranken neben Oldies auch Gassenhauer anstimmte, die zum Schunkeln einluden. Zu vorgerückter Stunde füllte sich sogar die Tanzfläche vor der Bühne.

Bei einer Verlosung zu vorgerückter Stunde gingen die Hauptpreise in Form zweier Winzer-Wochenenden an Tanja Ponitz sowie an Sina Hauenstein aus Pegnitz.

Gerhard Wagner sah sich mit seinem Festmotto „Freunde treffen und auserlesene Weine genießen“ bestätigt. Mit Vize-Bürgermeister Wolfgang Niehoff hatte er nur einen Wunsch: „Schön wäre es, wenn auch an den Werktagen nur ein Bruchteil der Besucherzahl das Angebot des Fachhandels in der Pegnitzer Innenstadt nutzen würde.“

RICHARD REINL