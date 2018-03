Wirken Lehmanns war bis nach Pegnitz zu spüren

Kirchenvertreter beider Konfessionen loben Verdienste des verstorbenen Bischofs — In Ökumene vor Ort sehr weit - vor 23 Minuten

PEGNITZ/AUERBACH - Katholiken und Gläubige aus ganz Deutschland, und natürlich auch aus der Region Pegnitz/Auerbach, betrauern den Tod von Karl Lehmann, dem langjährigen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz. Am Tag, als in der Herz-Jesu-Kirche ein Gedenkgottesdienst für den ebenfalls verstorbenen Weihbischof Werner Radspieler stattfand, würdigten sie auch Lehmanns Verdienste.

Der verstorbene Kardinal Karl Lehmann. © Fredrik von Erichsen/dpa



Der verstorbene Kardinal Karl Lehmann. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Dekan Markus Flasinski. © Klaus Trenz



Dekan Markus Flasinski. Foto: Klaus Trenz



Markus Flasinski (katholischer Dekan in Auerbach): Ich habe Bischof Karl Lehmann bei der Eröffnung eines Weltjugendtreffens in Düsseldorf persönlich kennen gelernt — und ich glaube auch noch bei einem Vortrag. Ich denke schon, dass er ein großer Theologe und ein weiser Mann gewesen ist, der sich um die Einheit von katholischer und evangelischer Kirche, aber auch innerhalb der katholischen Kirche verdient gemacht hat. Natürlich ist sein Tod ein Verlust für die katholische Welt. Freilich muss jeder irgendwann einmal sterben. Ich kenne viele Leute, die Karl Lehmann sehr geschätzt haben.

Diakon Kurt Löblein. © Eva Böhm



Diakon Kurt Löblein. Foto: Eva Böhm



Kurt Löblein (früher Diakon und Pegnitzer Schulleiter): Mir ist Karl Lehmann sehr bekannt, er war ja ein Schüler von Karl Rahner. Der hat eine sehr moderne Theologie und Neuansätze vertreten. Bei ihm hat Karl Lehmann, glaube ich, auch promoviert. Als Bischof war Lehmann offen für Neuerungen, was ihm nicht nur Freunde gebracht hat. So hat er sich für die kirchliche Wiederverheiratung Geschiedener eingesetzt und war gegen den Rückzug der katholischen Kirche aus der Schwangerschaftskonfliktberatung. Er galt als humorvoll, aber auch sehr durchsetzungsfähig. Bischof Lehmann gehörte zu jenen Menschen, die es heute bräuchte, um die Nöte der Zeit zusammenzubringen und anzugehen. Er wirkte in die örtlichen Gemeinden eher indirekt über die jeweiligen Priester.

Pfarrer Franz Reus. © privat



Pfarrer Franz Reus. Foto: privat



Franz Reus (früher: Pegnitzer Pfarrer): Bischof Lehmann war ein moderner, aufgeschlossener Christ, der um die Belange der Gläubigen gewusst hat. Ich sehe ihn als sehr imponierende Gestalt. Es war ein Glücksfall, dass er so lange Vorsitzender der Bischofskonferenz war. In seinem Widerstand gegen das Aufgeben der Schwangerschaftskonfliktberatung war er damals seiner Zeit voraus. In der Öffentlichkeit war er auch in seinem Engagement um die Ökumene anerkannt. Uns hat in Pegnitz nie einer direkt reingeredet, aber wir haben durch Männer wie Lehmann ein bisschen mehr Spielraum erhalten. Ich glaube, dass sich Karl Lehmann unter dem jetzigen Papst, den er ja mitgewählt hat, leichter getan hat, als vorher unter dem konservativeren Johannes Paul II. Wir hier in Pegnitz haben seinen Stil als sehr wohltuend empfunden.

Dekan Gerhard Schoenauer. © Brigitte Grüner



Dekan Gerhard Schoenauer. Foto: Brigitte Grüner



Gerhard Schoenauer (evangelischer Dekan in Pegnitz): Für mich war Karl Lehmann ein sehr ökumenischer Bischof. Er ist nur manchmal in Rom mit seinen Anliegen nicht durchgekommen. Das gilt auch für Fälle von konfessionsverschiedenen, oder besser konfessionsverbindenden Ehen. Da war Lehmann ein wichtiger Ansprechpartner. Hier in Pegnitz läuft die auch von ihm unterstützte ökumenische Arbeit sehr gut. Da sind wir hier vor Ort schon sehr, sehr weit. Das Personalproblem der katholischen Kirche merken wir natürlich auch hier. Als stellvertretender Kreisdekan bin ich auch Vertreter in der Kontaktgruppe des Kirchenkreises mit dem Erzbistum Bamberg. In ökumenischen Dingen sind die Verbindungen schon sehr gut. Gerade jetzt am Dienstag findet ein Vorgespräch zur ökumenischen Wallfahrt in diesem Jahr statt. Die führt ja heuer nach Pegnitz. Da spielt sicher auch das Jubiläum "200 Jahre katholisches Dekanat Auerbach" eine große Rolle.

FRANK HEIDLER