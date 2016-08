Wirtshausgäste entdeckten Brand bei Kirchenthumbach

KIRCHENTHUMBACH - Schätzungsweise rund 20.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kirchenthumbacher Ortsteil Oberlenkenreuth. Personen wurden nicht verletzt.

Das rasche Eingreifen der feuerwehr verhinderte beim Brand in Oberlenkenreuth größeren Schaden. © News5/Holzheimer



Am Freitagabend brach in einem Wohnhaus in Oberlenkenreuth bei Kirchenthumbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Abwesenheit des Besitzers ein Kleinbrand aus. Nach bislang unbestätigten Angaben haben Gäste der gegenüberliegenden Gaststätte die Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben um die 20.000 Euro. Die Brandursache ist aktuell noch vollkommen unklar, weshalb die Brandermittler hinzugezogen wurden.

