Der Betrachter ist geschockt: Wo einst die internationale Prominenz wie der spätere Papst Benedikt, der Tenor Placido Domingo, Michail Gorbatschow, die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft oder der "King of Pop" Michael Jackson logierten, herrscht jetzt gähnende Leere. Wo einst die von der Fachwelt bewunderten Luxus-Suiten eingebaut waren, finden sich nur mehr einige Badewannen und eine legendäre Klappe in der Wand, die einst extra eingebaut worden ist, damit der Affe von Michael Jackson problemlos vom einen ins andere Zimmer wechseln konnte. Ansonsten wurde der Bettenbau des Pflaums Posthotel für den bevorstehenden Abbruch entkernt. Zuletzt hat die Pegnitzer Feuerwehr in dem Torso geübt. Foto: Richard Reinl ©