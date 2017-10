Wo früher Feste gefeiert wurden, wohnen in Auerbach bald Familien

Erdarbeiten haben begonnen — Gerade Hausnummern für die Hopfenoher Straße — Erschließung von 16 Parzellen - vor 2 Stunden

AUERBACH - Aus dem Franz-Josef-Strauß-Platz wird die erweiterte Hopfenoher Straße.

Das war einmal der Auerbacher Festplatz, der jetzt zum Baugebiet mit insgesamt 16 Parzellen wird. Die Arbeiten haben vor wenigen Tagen begonnen. © Brigitte Grüner



Das war einmal der Auerbacher Festplatz, der jetzt zum Baugebiet mit insgesamt 16 Parzellen wird. Die Arbeiten haben vor wenigen Tagen begonnen. Foto: Brigitte Grüner



Die Maßnahme wurde vor wenigen Tagen mit den Erdarbeiten begonnen. Bekanntlich wird aus dem früheren Festplatz, der während der Amtszeit von Hanni Haberberger (CSU) auf den Namen des ehemaligen Ministerpräsidenten "getauft" worden war, ein zentrumsnahes Baugebiet. Der Stadtrat hatte sich im Frühjahr 2016 einmütig dafür ausgesprochen.

Die Verwaltung machte sich umgehend an die Vorplanung. Einwände aus Emissionsschutzgründen bei der zweiten öffentlichen Auslegung machten Anfang 2017 allerdings intensive Verhandlungen und Umplanungen notwendig. Die Pläne mussten ein drittes Mal ausgelegt werden. Wegen einer leicht kontaminierten Oberfläche muss das komplette Areal um einen halben Meter abgetragen werden.

Die Erschließung der insgesamt 16 Parzellen erfolgt über die Hopfenoher Straße. Auf dieser gibt es aktuell nur ungerade Hausnummern. Die geraden Nummern von 2 bis 32 werden dann im Bereich des neuen Baugebiets zu finden sein.

Der Erschließung spielt auch in die Erhöhung der Abwassergebühren mit hinein, wie in der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch deutlich wurde.

bg