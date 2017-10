Woher kommt der wilde Müll bei Leupoldstein?

Kein Täter gefunden: Waldbesitzer muss selbst entsorgen - vor 1 Stunde

LEUPOLDSTEIN - Drei blaue Müllsäcke sind diese Woche auf dem Waldgrundstück eines Privatmanns abgelagert worden. Auch wenn die Polizei in diesem Fall keinen Hinweis auf den Verursacher gefunden hat, sagte sie, dass sich Geschädigte immer bei ihr melden können.

Im Leupoldsteiner Fall gibt es keine Hinweise auf denjenigen, der seinen Unrat etwa 200 Meter im Wald zwischen Betzenstein und dem Ortsteil abgelagert hat. Dementsprechend muss der geschädigte Waldbesitzer den Müll selbst entsorgen. Wie er das macht, weiß er noch nicht, wie er auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten erklärt.

Denn für die Restmüll-Tonne sei es zu viel. Der Leupoldsteiner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, will sich an diesem Wochenende um die Entsorgung kümmern, bevor die Tiere den Müll im Wald verteilen. Entdeckt hat er ihn bei einer Radtour.

Er vermutet, dass es sich bei dem Täter um einen Durchreisenden aus der tschechischen Republik handelt: Denn im Müll hat er Zigaretten und Flaschen aus diesem Land gefunden.

Als der Waldbesitzer den zuständigen Jäger gefragt hat, ob es in dem Bereich zufällig eine Wildkamera gebe, die Aufschluss auf den Verursacher geben könnte, hat er erfahren, dass in der Vergangenheit schon öfter Müll in der Gegend abgelagert worden ist. Allerdings hat der Jäger sich um die Beseitigung gekümmert. Eine Kamera hat er aber nicht installiert.

Die Beamten der Polizeiinspektion Pegnitz kommen immer "zeitnah" zu den Geschädigten, sofern sie informiert werden, erklärt der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizei Pegnitz, Harald Düplois. In 50 Prozent der Fälle sei es möglich, im Müll Hinweise auf den Verursacher zu finden. "Manchmal sind Briefe dabei, die Aufschluss auf den Täter geben", so Düplois weiter.

Dieser wird bestraft, weil es sich bei illegaler Müllablagerung um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Wenn es ein Ergebnis gibt, leitet die Polizei den Fall an das zuständige Landratsamt Bayreuth weiter, welches sich um alles Weitere kümmert.

kgoe