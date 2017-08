Wohin mit D-Mark-Scheinen und Münzen?

Was beim Umtausch beachtet werden muss - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit 15 Jahren ist in Deutschland der Euro das offizielle Zahlungsmittel. Doch die Bundesbürger haben immer noch die D-Mark gebunkert. Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Banken befinden sich noch Münzen und Geldscheine im Wert von knapp 12,7 Milliarden D-Mark im Umlauf. Was macht jemand, der seine restlichen D-Mark-Bestände umtauschen möchte. Wir befragten dazu Manfred Harrer von der Sparkasse Bayreuth, Regionaldirektor Pegnitz-Fränkische Schweiz.

Noch immer sind knapp 12,7 Milliarden D-Mark im Umlauf. © dpa



Herr Harrer, kann man D-Mark-Scheine oder Münzen bei einer Bank umtauschen?

Manfred Harrer: Jeder Bürger hat die Möglichkeit, ohne betragliche und zeitliche Begrenzung sowie ohne Gebühren, Banknoten und Münzen bei allen Filialen der Deutschen Bundesbank während der Schalteröffnungszeiten einzulösen. Nachdem die Bundesbank-Filiale in Bayreuth im September 2015 geschlossen wurde, empfehlen wir, den Umtausch über die nächstgelegene Filiale der Deutschen Bundesbank in Nürnberg abzuwickeln.

Wie läuft der Umtausch ab?

Harrer: Es gibt zwei Möglichkeiten: Persönlicher Umtausch in allen Bundesbank-Filialen in Deutschland oder ein Umtausch von DM-Banknoten und -münzen auf dem Postweg an die Filiale Mainz. Dabei ist eine korrekte und transportsichere Verpackung zu beachten — insbesondere im Hinblick auf Münzen.

Wie viele Kunden der Sparkasse Bayreuth wollen im Durchschnitt pro Jahr ihre D-Mark tauschen?

Harrer: Die Nachfrage nach einem Umtausch von DM in Euro ist bei der Sparkasse in Pegnitz und den umliegenden Geschäftsstellen sehr gering.

Manfred Harrer © Sparkasse



Gibt es eine Frist, bis zu der die D-Mark umgetauscht werden muss?

Harrer: Nach Auskunft der Deutschen Bundesbank ist der Umtausch von D-Mark in Euro unbegrenzt und unbefristet möglich.

Wie hoch ist der Umtauschkurs?

Harrer: Der amtliche Umtauschkurs beträgt 1 Euro für 1,95583 DM.

Was kostet der Umtausch?

Harrer: Der Umtausch ist kostenlos. Bei dem Versand auf dem Postweg fallen Portokosten an.

Interview: HANS–J. SCHAUER