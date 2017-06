Wohnmobil von A9 abgedrängt und geflohen

Polizei sucht Fahrer eines weißen Fahrzeugs - Beifahrerin leicht verletzt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ein Unbekannter hat am Freitag ein Wohnmobil auf der A9 in Höhe Pegnitz von der Fahrbahn abgedrängt. Ohne sich um die Folgen zu kümmern, setzte er die Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag befuhr ein 36-jähriger Bayreuther gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in einem Wohnmobil die A9 in Fahrtrichtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Pegnitz wurden Sie von einem weißen Fahrzeug, welches in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die eigene Fahrspur verließ, abgedrängt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Fahrer des Wohnmobils nach rechts aus, geriet gegen die rechte Schutzplanke und beschädigte sein Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher in dem weißen Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer Angaben zu dem Unfall, der sich am Freitag gegen 15 Uhr ereignet hat, machen kann, soll sich telefonisch mit der Verkehrspolizei Bayreuth unter 0921/506-2330 in Verbindung setzen.

