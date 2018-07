Wohnmobilstellplatz in Auerbach mit allem Komfort

AUERBACH - Auerbach hat jetzt einen Fünf-Sterne-Platz für Wohnmobile. Naturnah, zentrumsnah, nahe bei der nächsten Tankstelle und nah zu den Discountern zur Versorgung. Seit Freitag ist der Platz am Behälterweiher offiziell freigegeben. Ein erster Camper aus der Schweiz nutzt das Angebot bereits.

Mitarbeiter des Bauhofes legten Hand an und bauten das Gerüst für die Infotafel auf. Für das Foto assistierten Bürgermeister Joachim Neuß (rechts) und Architekt Johann Ernst (links). © Michael Grüner



"Es ist ein Glücksfall, so ein Grundstück zu bekommen", sagte Bürgermeister Joachim Neuß bei der offiziellen Freigabe im Beisein des Architekten Johann Ernst vom Büro em-Architekten. Ein Glücksfall auch deshalb, weil das Grundstück lange zum Verkauf stand und am Schluss auch der Preis gepasst habe.

Und auch beim Bau des Stellplatzes selbst hatte die Stadt noch das Glück, an Fördergelder zu kommen, was vor Beginn der Maßnahme so nicht bekannt war. Um das Antragsverfahren abzuwickeln, hat sich der Bau dann noch verzögert. Dafür aber gab es eine 60-prozentige Förderung. Rund 200 000 Euro waren das, bei einer veranschlagten Gesamtbausumme von 385 000 Euro, die aber nicht voll ausgeschöpft wurde. "Wir liegen bei ungefähr 350 000 Euro", sagte Neuß.

Acht Mobile haben Platz

Der Platz hat in der ersten Ausbaustufe Stellflächen für insgesamt acht Wohnmobile. Diese sind durchaus großzügig bemessen. "Der Platz ist nach ADAC-Standard ausgerüstet", so Neuß. An jedem Platz steht eine Stromversorgung zur Verfügung. Zentral ist die Wasserversorgung angelegt, und auch der Abwassertank der Campingfahrzeuge kann auf dem neuen Platz geleert werden. Pro Tag/ Nacht kostet ein Stellplatz fünf Euro Gebühr. Diese wird per Münzeinwurf an der "Zapfsäule" für den Strom entrichtet. Und auch die Versorgung mit Frischwasser kostet Gebühr.

Allerdings kann eine Kleinmenge über eine so genannte Kaffeetaste bezogen werden. Ansonsten gibt es 100 Liter für einen Euro. Ganz kostenlos geht es nicht, "sonst holt sich am Ende jeder das Wasser zum Gartengießen daheim", scherzte Neuß. Man habe sich lange Gedanken über die Kostenfrage gemacht, so der Bürgermeister.

Im Klaren war sich Neuß bei der offiziellen Freigabe, dass der Platz nicht gleich voll ausgelastet sein wird. "Das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen erst die Durchdringung schaffen". Will heißen, der Platz muss erst noch in einschlägigen Medien beworben werden. Da gebe es Änderungen – zum Beispiel bei Stellplatzführern – erst mit einer Neuauflage. Zusätzlich soll der neue Platz an den beiden Bundesstraßen 85 und 470 beschildert werden. "Das ist mit dem Staatlichen Bauamt schon vereinbart worden", so Neuß. Auch innerorts kommen Wegweiser. Neuß ist überzeugt, dass jemand, der den Platz einmal genutzt hat, diesen auch wieder nutzen wird.

Mitarbeiter des Bauhofs montierten noch während der Freigabe einen Schaukasten, in dem die Nutzer des Platzes die Regeln nachlesen können. Eine lautet, dass maximal drei Nächte auf dem Platz verbracht werden dürfen. "Wir wollen damit vermeiden", sagt Neuß, "dass auf dem Platz Fahrzeuge einfach für einen längeren Zeitraum abgestellt werden." Es soll aber auch Hinweise für die Besucher auf die Stadt und mehr geben. Derzeit wird überlegt, auch am Wohnmobilstellplatz ein elektronisches Informationssystem anzubringen, wie es für das Rathaus vorgesehen ist.

Architekt Ernst ging vor allem auf die Baugeschichte ein. Bei Passanten hatte es nämlich hie und da Verwunderung ausgelöst, dass die Zufahrt des Platzes zunächst asphaltiert und dann wieder mit Splitt abgedeckt worden ist. Ernst sprach hier von einer "Einstreudecke". Man habe sich dafür entschieden, weil Asphalt nicht zu einem naturnahen Platz an der Speckbachaue passe. Es sei auch ein kleiner Spazierweg angelegt worden, Bänke würden noch aufgestellt. Eine Reihe von Ahornbäumen schließt den Platz ab. Die Bäumchen sind zwar schon relativ groß, spenden aber noch nicht wirklich Schatten. Die Versorgungszone wird nach außen hin durch eine Hainbuchenhecke abgeschirmt.

Baulich ist eine Erweiterung des Platzes auf maximal zwölf Stellflächen möglich. Die Stromsäule dafür ist bereits vorhanden. "Da müssen wir nicht noch einmal graben", so Ernst. Bis zur Erschließung des früheren Festplatzes am Bahnhof hatte Auerbach einen Wohnmobilstellplatz gleich neben der ehemaligen Güterhalle. Allerdings ohne Strom, Wasser und Abwasser.

MICHAEL GRÜNER