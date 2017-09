Wohnraumberatung wird koordiniert

BAYREUTH - Der Landkreis Bayreuth will künftig die jetzt schon vielfältig angebotene Wohnraumberatung mit einer zentralen Stelle im Landratsamt koordinieren. Auf Antrag der SPD-Fraktion stimmte der Kreisausschuss schon jetzt im Vorgriff auf das seniorenpolitische Gesamtkonzept dafür, umgehend einen Förderantrag einzureichen, um keine Zeit zu verlieren.

Die Wohnraumberatung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter soll im Landkreis Bayreuth koordiniert werden. Foto: Edgar Pfrogner



Insbesondere im ländlichen Bereich gebe es viele Wohnungen, die den Anforderungen der Barrierefreiheit nicht entsprächen. Ältere Menschen hätten jedoch in der Regel den Wunsch, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. Deshalb bestehe ein großer Orientierungs- und Aufklärungsbedarf, um selbstbestimmtes Wohnen im Alter sicherzustellen, hieß es im Antrag der SPD. Die Kreisverwaltung erläuterte hierzu, dass bereits jetzt durch verschiedene Stellen im Landratsamt Beratungen zur Wohnsituation angeboten würden, in Baufragen genauso wie zu Fördermöglichkeiten oder zur Betreuung von Behinderten.

Auch Berater bei den Pflegekassen und die Bayerische Architektenkammer stünden hierfür hilfreich zur Verfügung. Es gebe jedoch im Amt derzeit keinen entsprechend qualifizierten Ansprechpartner mit Überblick über die komplexen Beratungs- und Förderstrukturen.

Sprecher aller Fraktionen fanden den Antrag gut. Allerdings wiesen unter anderem Karin Barwisch (FWG) aus Hollfeld, Günter Dörfler (CSU) aus Weidenberg oder Karl Lappe (WG) aus Mistelgau darauf hin, das eine solche Beratung wegen der erschwerten Mobilität der Senioren besser vor Ort in den Gemeinden angesiedelt sei und dort auch schon angeboten werde. Lediglich Georg Röhm (Junge Liste) aus Hollfeld plädierte dafür, die Kompetenzen im Landratsamt zu bündeln.

Als Landrat Hermann Hübner (CSU) zunächst vorschlagen wollte, das Senioren-Gesamtkonzept für den Landkreis abzuwarten, das sich ebenfalls mit dieser Frage beschäftige, bat Stephan Unglaub (SPD) aus Bischofsgrün eindringlich darum, zur Zeitersparnis in Sachen Wohnraumberatung umgehend einen Förderantrag zu stellen, erfordere doch ein solcher einen längeren Vorlauf. Erfahrungen der Stadt Bayreuth hätten gezeigt, dass die Materie extrem schwierig sei. Mehrfach habe der Antrag nachgebessert werden müssen.

Schließlich folgte der Ausschuss diesem Ansinnen. Sonja Wagner (SPD) aus Pegnitz zusammenfassend: "Wir brauchen die zahlreichen ehrenamtlichen Berater vor Ort und einen zentralen Koordinator. Nur so kann ein effektives Netzwerk geschaffen werden."

