Wohnungsbaugesellschaft Bayreuth übernimmt Pep-Gelände

Zukunft des früheren K&P-Grundstücks steht in den Sternen - Details kommen im Juli - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Jetzt ist es amtlich: Die Wohnungsbaugesellschaft Bayreuth (WBG) kümmert sich endgültig um die Zukunft des Geländes, auf dem einst das Pep-Einkaufszentrum residierte.

Die Wohnungsbaugesellschaft Bayreuth kümmert sich um die Entwicklung des früheren Pep-Geländes in Pegnitz. © Luisa Degenhardt



Die Wohnungsbaugesellschaft Bayreuth kümmert sich um die Entwicklung des früheren Pep-Geländes in Pegnitz. Foto: Luisa Degenhardt



Der bereits notariell beglaubigte Kaufvertrag (wir berichteten) bot dem Unternehmen die Möglichkeit, bis in den Juni hinein noch einen Rückzieher zu machen – falls es keine Perspektive für das Areal erkennt. Nun macht die WBG Nägel mit Köpfen, dies bestätigte Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

Doch was bedeutet das konkret, was passiert hier genau? In dieser Hinsicht hält sich Uwe Raab bedeckt noch: „Es laufen noch Gespräche, diese werden unter Hochdruck geführt und sollen in bester Weise in einem ruhigem Umfeld zu Ende geführt werden können, also nicht durch Einflüsse von außen gestört werden.“ Mit dem Abschluss dieser Gespräche rechnet Raab für „Anfang bis Mitte Juli“. Dann, aber wirklich erst dann, könne man mehr dazu sagen — „ich bitte dafür um Verständnis“.

Bei der WBG wollte man sich am Donnerstag telefonisch nicht äußern, sondern bat um schriftlich formulierte Fragen — diese wurden aber bis dato nicht beantwortet. So bleibt unter anderem offen, ob das Unternehmen auch das Grundstück, auf dem das frühere Kaufhaus K&P steht, kaufen will.