Wohnwagen auf Fahrt zu "Rock im Park" gestoppt

27-jähriger Niedersachse konnte bei Polizeikontrolle nahe Bayreuth nicht den nötigen Führerschein vorzeigen - vor 14 Minuten

BAYREUTH - Mit einem Wohnwagen wollte ein junger Niedersachse zu "Rock im Park" nach Nürnberg fahren. Bei Bayreuth musste er seinen Anhänger allerdings nach einer Polizeikontrolle stehen lassen, weil er nicht den erforderlichen Führerschein besaß.

Ob der Niedersachse jetzt auf ein Zelt ausgewichen ist? © Peter Schulze-Zachau



Mit einem VW und Wohnwagen war ein 27-Jähriger aus Niedersachsen am Donnerstagabend auf dem Weg nach Nürnberg. Bei „Rock im Park“ wollte er am Wochenende in dem Gefährt übernachten.

Eine Streife der Verkehrspolizei hielt das Gespann auf der Autobahn bei Bayreuth an. Die folgende Kontrolle ergab, dass der Niedersachse zwar über einen Führerschein der Klasse B verfügte, die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE für einen Wohnanhänger besaß er jedoch nicht.

Der Rock-Fan musste seinen Wohnwagen zurücklassen und wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

